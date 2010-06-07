RED PURPLE BLACK
اخر تحديث الثلاثاء, كانون1 27th 2016 - 19:50
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

  • الاكثر قراءة

  • قضايا فساد

  • تقارير

بحرية التحالف تدك مواقع وتحصينات الحوثيين وصالح غربي تعز

عدن برس/خاص- قال مسؤولون عسكريون أن البوارج الحربية التابعة للتحالف العربي قصفت اليوم الثلاثاء مواقع مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في مديريتي المخا وموزع غرب محافظة تعز وسط اليمن.

قسٌ هندي خطف في عدن يقول لو كنت اوروبيا لتحرُك العالم لإنقاذي

عدن برس/إ.ف.ب- قالت الهند الثلاثاء 27 ديسمبر/ كانون الأول 2016، إنها "لن تدخر جهداً" للإفراج عن قس كاثوليكي خطف في اليمن، بعد ظهور شريط فيديو على الشبكات الاجتماعية

الرئيس هادي يزور القطاع النفطي عشرة في المسيلة

عدن برس / خاص - قام رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم، القطاع النفطي رقم 10 التابع لشركة بترومسيلة النفطية في محافظة حضرموت،

غارات للتحالف تدمر مخزن سلاح واليات عسكرية للحوثيين شمال الضالع

عدن يرس/خاص- قصفت مقاتلات التحالف العربي ظهر اليوم الثلاثاء مواقع وتجمعات مليشيات الحوثيين وصالح المتمركزة شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.

مطلع يناير بدء اضراب جامعة صنعاء لعدم صرف الرواتب

عدن برس/خاص- أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء اليوم الثلاثاء البدء بفعاليات الإضراب ابتداءً من أول أيام يناير المقبل احتجاجاً على عدم صرف مليشيا الحوثيين لرواتبهم منذ أربعة أشهر.

انتصارات للشرعية وخسائر للانقلابيين بانطلاق معركة تحرير بيحان

عدن برس / خاص -  حققت قوات الجيش والمقاومة بإسناد من قوات التحالف العربي انتصارات كبيرة وتقدماً ميدانياً على حساب الميليشيات الانقلابية التابعة لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح،

مصدر لـ"عدن برس": استعدادات نهائية لبدء عملية عسكرية لتحرير بيحان بشبوة

عدن برس / خاص - كشف مصدر عسكري في محافظة شبوة، شرقي البلاد، لـ"عدن برس" عن استعدادات نهائية لقوات الشرعية التي تضم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الجنوبية وبدعم من قوات التحالف

ألاخبار

قسٌ هندي خطف في عدن يقول لو كنت اوروبيا لتحرُك العالم لإنقاذي

  • طباعة
التفاصيل
عدن برس الثلاثاء, 27 كانون1/ديسمبر 2016
عدن برس/إ.ف.ب-
قالت الهند الثلاثاء 27 ديسمبر/ كانون الأول 2016، إنها "لن تدخر جهداً" للإفراج عن قس كاثوليكي خطف في اليمن، بعد ظهور شريط فيديو على الشبكات الاجتماعية يظهر فيه وهو يطلب المساعدة.
 
وخُطف القس الهندي توماس أوزوناليل خلال هجوم دام شنه مسلحون إسلاميون على دار لرعاية المسنين تديرها "جمعية المبشرين الخيرية" في مدينة عدن جنوبي اليمن في مارس/ آذار.
 
ويظهر القس في التسجيل ومدته خمس دقائق ولا يعرف مصدره، وهو يناشد رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي والبابا فرنسيس للعمل على الإفراج عنه.
 
وقال أوزوناليل "أجرى الخاطفون العديد من الاتصالات مع الحكومة الهندية للإفراج عني. وأنا حزين لأنه لم يتم بذل جهود جدية في هذا الخصوص".
 
ورداً على ذلك قال وزير الخارجية الهندي سوشما سواراج في تغريدة إن نيودلهي "لن تدخر أي جهد لضمان فك أسر الأب توماس".
 
وأضاف "لقد شاهدت الفيديو الذي يظهر فيه الأب توم. وهو مواطن هندي وحياة كل هندي هي الأغلى بالنسبة لنا".
 
وقال جوزيف شينيان نائب الأمين العام لمؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الهند إنه من غير الممكن التحقق من مصداقية الشريط.
 
وقال "حتى لو كان الشريط صحيحاً، فإنه يقول كل ما يقوله تحت الضغط. ونحن متأكدون أنه لا يزال قيد الأسر والجهود تجري للإفراج عنه".
 
ونشر الشريط على يوتيوب وفيسبوك الإثنين، إلا أنه لم يتضح موعد تصويره.
 
وفي الشريط يقول القس البالغ من العمر 56 عاماً إن جنسيته هي السبب الرئيسي وراء عدم حصوله على تعاطف قادة العالم.
 
وقال "لو كنت قساً أوروبيا، لنظرت السلطات والناس لقضيتي بشكل أكثر جدية، ولكان أطلق سراحي ولتحرك العالم".
 
وتشهد اليمن حرباً أهلية وتزايداً في انتشار مقاتلي تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية.
 
 

شارك هذا المقال

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

.

قضية وتعليق- بقلم : رئيس التحرير
شطارة يطالب حميد الاحمر وعبر قناة " سهيل " اما الاعتراف والاعتذار او نفي مسؤوليته عن الفوضى في الجنوب

play-symbo2l

كتابات حرة

فخامة الرئيس والنائب! . . . إخرسوا كلابكما / بقلم : د.عيدروس النقيب

هناك حملة مكشوفة غبية ودنيئة تشنها مجموعة من المواقع الإلكترونية التي يديرها (كتبة) يدعون أنهم تابعون للرئيس عبدربه ممنصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر

المشاريع التي هزمت مرتين / بقلم د. ياسين سعيد نعمان

المشاريع الثلاثة التي حركت الصراعات في اليمن وغذتها حتى اوصلته الى الحرب هي :

الحامل السياسي الجنوبي / بقلم : اللواء قاسم عبدالرب العفيف


يجب على القوى السياسية الجنوبية أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية والحدث، بأن تسرع في لم الشمل في إطار سياسي جمعي.

الوقت يمر .. ولن يرحم المنتظرون لحدوث المعجزة ! / صالح شائف

ليس هناك من وسيلة سياسية ووطنية مناسبة لإنقاذ الجنوب ووضعة كمعادلة ذات وزن حقيقي يصعب تجاوزها في إطار البحث الجاري عن التسويات

كلنا في الثلاجة يا محمد العبسي-بقلم محمود ياسين

نحن ابناء الطبقة المتوسطة ولدنا الى الثلاجة ،

كذبة العجز في مجلس الأمن -بقلم مراد هاشم*

الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن .. منقسمة بشدة حول سوريا ..

مجزرة الصولبان تحتم الجلوس والحوار على طاولة العقل في الجنوب .. بقلم / العقيد عوض علي حيدرة


بداية نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء بشكل خاص وابناء الجنوب بشكل عام، في استشهاد عدد من جنود اللواء 111 في الحادث الإرهابي المفجع في معسكر الصولبان

القراء الكرام لمراسلة الموقع بالمقالات والاراء والاخبار الرجاء إرسالها على بريدي الناشر أدناه

 

lutfi_shatara@yahoo.co.uk
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

  • إتجاهات

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

  • نافذة على الخليج

مسدوس للمستقلة : لا حل لقضية الجنوب الا بإستفتاء شعبه صنعاء – لندن " عدن برس "  16 – 10 – 2010 - كيف تقرأون المشهد السياسي في ظل الازمات المتعدده التي... Read more
السعدي: النظام في اليمن يبحث عن حلول لبقائه في الحكم صنعاء – لندن " عدن برس " : 13 – 11 – 2010 أكد الدكتور محمد السعدي الأمين المساعد للتجمع اليمني... Read more
الرئيس علي ناصر محمد : لن نتخلى عن الحراك ولا وصاية على قادته في الميدان واشنطن – لندن " عدن برس " : 28 – 11 – 2010 هو (أبو جمال) الرئيس علي ناصر محمد .. لا يسلَّم سلاحه... Read more
المفكر عبدالباري طاهر : اليمن بحاجة الى ثورة إحتجاجية لإسقاط النظام صنعاء – لندن " عدن برس " : 16 – 5 – 2010 قال الأستاذ عبدالباري طاهر المفكر اليمني المعروف بان... Read more
سالم صالح : ما يجري في الجنوب هو رد فعل لنتائج حرب94 التي أحرفت مسار الوحدة الخليج – لندن " عدن برس " عادت الأزمة السياسية في البلاد إلى نقطة الصفر بعد توقف الحوار بين حزب... Read more
طارق الفضلي: لو تقاتلنا كشمال وجنوب لن يبقى أخضر أو يابس جنوب اليمن: عرفات مدابش – الشرق الاوسط – لندن " عدن برس " - عندما انضم طارق الفضلي، عضو الأمانة... Read more
باسندوة رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني : الجنوبيون لن يقبلوا بالصيغة الاندماجية صنعاء – لندن " عدن برس " - حاوره: حسين اللسواس كشف عن اللقاءات التي عقدها مع قيادات معارضة... Read more
شعفل عمر : الحزب اعطى البيض كل شيئ بينما هو اساء للحزب اكثر مما افاده القاهرة – لندن " عدن برس " - قال شعفل عمر وهو القيادي الجنوبي البارز والذي عاصر العديد من المراحل... Read more
د. الفقيه : علي عبد الله صالح هو الخطر الأكبر على اليمن والنظام انتهت صلاحيته المانيا – صنعاء – لندن " عدن برس " – دخلت المواجهات في اليمن مرحلة حرجة مع اتساع نطاقها وسقوط... Read more
صالح شائف : العلاقة بين الشمال والجنوب سوف تتم مناقشتها بعد سقوط النظام اليمني القاهرة " لندن " عدن برس " خاص - شهدت اليمن مؤخرا انتفاضة واسعة للشعب اليمني في شمال اليمن وجنوبه... Read more
باذيب: الثورة حققت انجازات كبيرة زالنظام نهايته الحتمية الرحيل عدن - لندن " عدن برس " - د.واعد باذيب (استاذ جامعي وناشط في الثورة الشبابية الشعبية/ عدن) 1/ إلى... Read more
خالد الوزير : دبي تحايلت وماطلت في تنفيذ إتفاقيتها في عدن وميناء ميدي يتبع وزارة الثروة السمكية لندن " عدن برس " - عدم الاستفادة من الاخطاء والعيوب الجسيمة التي رافقت المرحلة السابقة سوف ينعكس... Read more

free counters