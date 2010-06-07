بحرية التحالف تدك مواقع وتحصينات الحوثيين وصالح غربي تعز

ألاخبار

عدن برس/خاص-

قال مسؤولون عسكريون أن البوارج الحربية التابعة للتحالف العربي قصفت اليوم الثلاثاء مواقع مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في مديريتي المخا وموزع غرب محافظة تعز وسط اليمن.

وصرح المسؤولين في احاديث هاتفية لعدن برس أن 17 صاروخ أطلق من بوارج بحرية التحالف العربي أصابت معسكر خالد بن الوليد بمديرية موزع ما ادى الى تدمير منصة صواريخ ومخزن للسلاح ومقتل 20 على الاقل واصابة العشرات من مسلحي الحوثي وصالح.

ويأتي تكثيف التحالف لضرباتهم على معسكرات المليشيات غربي تعز بعد تحريكهم اسحلة ثقيلة من مواقع بمديرية موزع باتجاه سواحل المخا وذوباب كان طيران التحالف العربي رصد هذه التحركات الليلة الماضية.

واوضح المسؤولين قيام المليشيات بتحريك منصات صواريخ الكاتيوشا ومدافع ثقيلة من مخازنهم في معسكر خالد وجبل النار في موزع ونقلها الى سواحل المخا وذوباب والمندب.

كما رصدت فرق استطلاع قوات الحكومة تحريك المليشيات تعزيزات إلى مديريات غرب تعز في محاولة يائسة لمنع سقوط مواقعهم بحسب المسؤولين العسكرين الذين اشاروا إلى أن تلك التحركات نتيجة مخاوفهم من تحركات قوات الجيش الوطني في سواحل البحر الأحمر وبالقرب من مضيق باب المندب.