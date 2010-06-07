RED PURPLE BLACK
اخر تحديث الثلاثاء, كانون1 27th 2016 - 23:03
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

  • الاكثر قراءة

  • قضايا فساد

  • تقارير

وزير النقل يخصص ستين مقعداً في كل رحلة طيران لمحافظة عدن

عدن برس / خاص - عقد صباح اليوم الثلاثاء وزير النقل مراد علي محمد الحالمي في مطار عدن اجتماعاً وصف بالهام ضم رئيس الهيئة العامة للطيران

اليمن.. تخصيص ستين مقعد في كل رحلة لاهالي عدن

عدن برس/خاص- عقد وزير النقل مراد علي محمد الحالمي اجتماعا في مطار عدن الدولي اليوم الثلاثاء ضم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وقيادة مطار عدن الدولي ومدير عام شركة طيران اليمنية في عدن حيث

جامعة عدن تبدأ تطبيق برنامج التمريض وتصدر قرارات تعيين للمنتدبين المتعاقدين

عدن برس/جهاد الوادي-  ترأس د. الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن اليوم الثلاثاء اجتماعاً بلجنة تأسيس برنامج التمريض بكلية الطب والعلوم الصحية وذلك لمناقشة تنفيذ ماتم

بحرية التحالف تدك مواقع وتحصينات الحوثيين وصالح غربي تعز

عدن برس/خاص- قال مسؤولون عسكريون أن البوارج الحربية التابعة للتحالف العربي قصفت اليوم الثلاثاء مواقع مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في مديريتي المخا وموزع غرب محافظة تعز وسط اليمن.

قسٌ هندي خطف في عدن يقول لو كنت اوروبيا لتحرُك العالم لإنقاذي

عدن برس/إ.ف.ب- قالت الهند الثلاثاء 27 ديسمبر/ كانون الأول 2016، إنها "لن تدخر جهداً" للإفراج عن قس كاثوليكي خطف في اليمن، بعد ظهور شريط فيديو على الشبكات الاجتماعية

الرئيس هادي يزور القطاع النفطي عشرة في المسيلة

عدن برس / خاص - قام رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم، القطاع النفطي رقم 10 التابع لشركة بترومسيلة النفطية في محافظة حضرموت،

غارات للتحالف تدمر مخزن سلاح واليات عسكرية للحوثيين شمال الضالع

عدن يرس/خاص- قصفت مقاتلات التحالف العربي ظهر اليوم الثلاثاء مواقع وتجمعات مليشيات الحوثيين وصالح المتمركزة شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.

ألاخبار

جامعة عدن تبدأ تطبيق برنامج التمريض وتصدر قرارات تعيين للمنتدبين المتعاقدين

  • طباعة
التفاصيل
عدن برس الثلاثاء, 27 كانون1/ديسمبر 2016
عدن برس/جهاد الوادي- 
ترأس د. الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن اليوم الثلاثاء اجتماعاً بلجنة تأسيس برنامج التمريض بكلية الطب والعلوم الصحية وذلك لمناقشة تنفيذ ماتم
التوصل إليه في الاجتماع السابق والاطلاع على الاستعدادات التي تقوم بها اللجنة والجوانب النظرية والعملية لهذا البرنامج.
 
وأقر الاجتماع الذي عقد في مبنى رئاسة الجامعة اعتماد العام (2018/2017م) البدء ببرنامج بكالوريوس تمريض في كلية الطب بجامعة عدن والذي سيلبي احتياجات سوق العمل في هذا المجال، داعياً أعضاء اللجنة إلى العمل بروح الفريق الواحد والمسؤولية الجادة لإنجاح هذا البرنامج.
 
فيما استعرض أعضاء اللجنة في الاجتماع تجارب الجامعات العربية والدولية في برنامج التمريض والاستفادة منها لتأسيس البرنامج في جامعة عدن، مثمنين تفاعل قيادة الجامعة ممثلة برئيسها الدكتور/ الخضر لصور الذي أحيا هذا العمل بما يخدم تطلعات المؤسسات الطبية في توفير كادر مؤهل ومتخصص.
 
من جهة أخرى أقامت جامعة عدن اليوم الثلاثاء حفل توقيع وإصدار قرارات التعيين الأكاديمية للمنتدبين من أعضاء هيئة التدريس المساعدة، والمتعاقدين الإداريين في الجامعة بجميع كلياتها ومراكزها ووحداتها الإدارية.
 
وأكد الدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس الجامعة في كلمة له أن رئاسة الجامعة ستقوم بكل جهد ولن تتوانى في متابعة الجهات المعنية في وزارة المالية والخدمة المدنية والتأمينات لإيجاد حل يضمن لهؤلاء حقوقهم .
 
وثمن رئيس الجامعة دور الأمانة العامة، وإدارة الشؤون التعليمية، والإدارة العامة للشؤون الإدارية بالجامعة لجهودهم الحثيثة والمتواصلة لإنجاز هذا الموضوع بأسرع وقتٍ ممكن، وأنه أقل مايمكن تقديمه لهؤلاء الذين خدموا الجامعة كلٍ في مجاله واختصاصه وساهموا في تحقيق إنجاز الكثير من المهام التعليمية والإدارية بالجامعة.
 
إلى ذلك قدمت للجنة التنسيقية لمنتدبي ومتعاقدي الجامعة درعاً تذكارياً وشهادة تقديرية لرئيس الجامعة لدوره وإنصافه لتوقيع قرارات التعيين الأكاديمية والإدارية.
 
حضر حفل توقيع القرارات الدكتورة/ سوسن باخبيرة عميد كلية الطب والعلوم الصحية، الدكتور/ فضل مكوع رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والأستاذ/ محمد حسن سالم الأمين العام للجامعة، والدكتور/ عباس فرحان مدير عام للشؤون التعليمية، والأخ/ أحمد عبدالله عمر مدير عام الشؤون الإدارية، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء اللجنة ألتنسيقية.
 
 

شارك هذا المقال

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

.

قضية وتعليق- بقلم : رئيس التحرير
شطارة يطالب حميد الاحمر وعبر قناة " سهيل " اما الاعتراف والاعتذار او نفي مسؤوليته عن الفوضى في الجنوب

play-symbo2l

كتابات حرة

فخامة الرئيس والنائب! . . . إخرسوا كلابكما / بقلم : د.عيدروس النقيب

هناك حملة مكشوفة غبية ودنيئة تشنها مجموعة من المواقع الإلكترونية التي يديرها (كتبة) يدعون أنهم تابعون للرئيس عبدربه ممنصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر

المشاريع التي هزمت مرتين / بقلم د. ياسين سعيد نعمان

المشاريع الثلاثة التي حركت الصراعات في اليمن وغذتها حتى اوصلته الى الحرب هي :

الحامل السياسي الجنوبي / بقلم : اللواء قاسم عبدالرب العفيف


يجب على القوى السياسية الجنوبية أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية والحدث، بأن تسرع في لم الشمل في إطار سياسي جمعي.

الوقت يمر .. ولن يرحم المنتظرون لحدوث المعجزة ! / صالح شائف

ليس هناك من وسيلة سياسية ووطنية مناسبة لإنقاذ الجنوب ووضعة كمعادلة ذات وزن حقيقي يصعب تجاوزها في إطار البحث الجاري عن التسويات

كلنا في الثلاجة يا محمد العبسي-بقلم محمود ياسين

نحن ابناء الطبقة المتوسطة ولدنا الى الثلاجة ،

كذبة العجز في مجلس الأمن -بقلم مراد هاشم*

الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن .. منقسمة بشدة حول سوريا ..

مجزرة الصولبان تحتم الجلوس والحوار على طاولة العقل في الجنوب .. بقلم / العقيد عوض علي حيدرة


بداية نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء بشكل خاص وابناء الجنوب بشكل عام، في استشهاد عدد من جنود اللواء 111 في الحادث الإرهابي المفجع في معسكر الصولبان

القراء الكرام لمراسلة الموقع بالمقالات والاراء والاخبار الرجاء إرسالها على بريدي الناشر أدناه

 

lutfi_shatara@yahoo.co.uk
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

  • إتجاهات

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

  • نافذة على الخليج

مسدوس للمستقلة : لا حل لقضية الجنوب الا بإستفتاء شعبه صنعاء – لندن " عدن برس "  16 – 10 – 2010 - كيف تقرأون المشهد السياسي في ظل الازمات المتعدده التي... Read more
السعدي: النظام في اليمن يبحث عن حلول لبقائه في الحكم صنعاء – لندن " عدن برس " : 13 – 11 – 2010 أكد الدكتور محمد السعدي الأمين المساعد للتجمع اليمني... Read more
الرئيس علي ناصر محمد : لن نتخلى عن الحراك ولا وصاية على قادته في الميدان واشنطن – لندن " عدن برس " : 28 – 11 – 2010 هو (أبو جمال) الرئيس علي ناصر محمد .. لا يسلَّم سلاحه... Read more
المفكر عبدالباري طاهر : اليمن بحاجة الى ثورة إحتجاجية لإسقاط النظام صنعاء – لندن " عدن برس " : 16 – 5 – 2010 قال الأستاذ عبدالباري طاهر المفكر اليمني المعروف بان... Read more
سالم صالح : ما يجري في الجنوب هو رد فعل لنتائج حرب94 التي أحرفت مسار الوحدة الخليج – لندن " عدن برس " عادت الأزمة السياسية في البلاد إلى نقطة الصفر بعد توقف الحوار بين حزب... Read more
طارق الفضلي: لو تقاتلنا كشمال وجنوب لن يبقى أخضر أو يابس جنوب اليمن: عرفات مدابش – الشرق الاوسط – لندن " عدن برس " - عندما انضم طارق الفضلي، عضو الأمانة... Read more
باسندوة رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني : الجنوبيون لن يقبلوا بالصيغة الاندماجية صنعاء – لندن " عدن برس " - حاوره: حسين اللسواس كشف عن اللقاءات التي عقدها مع قيادات معارضة... Read more
شعفل عمر : الحزب اعطى البيض كل شيئ بينما هو اساء للحزب اكثر مما افاده القاهرة – لندن " عدن برس " - قال شعفل عمر وهو القيادي الجنوبي البارز والذي عاصر العديد من المراحل... Read more
د. الفقيه : علي عبد الله صالح هو الخطر الأكبر على اليمن والنظام انتهت صلاحيته المانيا – صنعاء – لندن " عدن برس " – دخلت المواجهات في اليمن مرحلة حرجة مع اتساع نطاقها وسقوط... Read more
صالح شائف : العلاقة بين الشمال والجنوب سوف تتم مناقشتها بعد سقوط النظام اليمني القاهرة " لندن " عدن برس " خاص - شهدت اليمن مؤخرا انتفاضة واسعة للشعب اليمني في شمال اليمن وجنوبه... Read more
باذيب: الثورة حققت انجازات كبيرة زالنظام نهايته الحتمية الرحيل عدن - لندن " عدن برس " - د.واعد باذيب (استاذ جامعي وناشط في الثورة الشبابية الشعبية/ عدن) 1/ إلى... Read more
خالد الوزير : دبي تحايلت وماطلت في تنفيذ إتفاقيتها في عدن وميناء ميدي يتبع وزارة الثروة السمكية لندن " عدن برس " - عدم الاستفادة من الاخطاء والعيوب الجسيمة التي رافقت المرحلة السابقة سوف ينعكس... Read more

free counters