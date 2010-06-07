وزير النقل يخصص ستين مقعداً في كل رحلة طيران لمحافظة عدن

ألاخبار

عدن برس/جهاد الوادي-



التوصل إليه في الاجتماع السابق والاطلاع على الاستعدادات التي تقوم بها اللجنة والجوانب النظرية والعملية لهذا البرنامج. ترأس د. الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن اليوم الثلاثاء اجتماعاً بلجنة تأسيس برنامج التمريض بكلية الطب والعلوم الصحية وذلك لمناقشة تنفيذ ماتمالتوصل إليه في الاجتماع السابق والاطلاع على الاستعدادات التي تقوم بها اللجنة والجوانب النظرية والعملية لهذا البرنامج.

وأقر الاجتماع الذي عقد في مبنى رئاسة الجامعة اعتماد العام (2018/2017م) البدء ببرنامج بكالوريوس تمريض في كلية الطب بجامعة عدن والذي سيلبي احتياجات سوق العمل في هذا المجال، داعياً أعضاء اللجنة إلى العمل بروح الفريق الواحد والمسؤولية الجادة لإنجاح هذا البرنامج.

فيما استعرض أعضاء اللجنة في الاجتماع تجارب الجامعات العربية والدولية في برنامج التمريض والاستفادة منها لتأسيس البرنامج في جامعة عدن، مثمنين تفاعل قيادة الجامعة ممثلة برئيسها الدكتور/ الخضر لصور الذي أحيا هذا العمل بما يخدم تطلعات المؤسسات الطبية في توفير كادر مؤهل ومتخصص.

من جهة أخرى أقامت جامعة عدن اليوم الثلاثاء حفل توقيع وإصدار قرارات التعيين الأكاديمية للمنتدبين من أعضاء هيئة التدريس المساعدة، والمتعاقدين الإداريين في الجامعة بجميع كلياتها ومراكزها ووحداتها الإدارية.

وأكد الدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس الجامعة في كلمة له أن رئاسة الجامعة ستقوم بكل جهد ولن تتوانى في متابعة الجهات المعنية في وزارة المالية والخدمة المدنية والتأمينات لإيجاد حل يضمن لهؤلاء حقوقهم .

وثمن رئيس الجامعة دور الأمانة العامة، وإدارة الشؤون التعليمية، والإدارة العامة للشؤون الإدارية بالجامعة لجهودهم الحثيثة والمتواصلة لإنجاز هذا الموضوع بأسرع وقتٍ ممكن، وأنه أقل مايمكن تقديمه لهؤلاء الذين خدموا الجامعة كلٍ في مجاله واختصاصه وساهموا في تحقيق إنجاز الكثير من المهام التعليمية والإدارية بالجامعة.

إلى ذلك قدمت للجنة التنسيقية لمنتدبي ومتعاقدي الجامعة درعاً تذكارياً وشهادة تقديرية لرئيس الجامعة لدوره وإنصافه لتوقيع قرارات التعيين الأكاديمية والإدارية.

حضر حفل توقيع القرارات الدكتورة/ سوسن باخبيرة عميد كلية الطب والعلوم الصحية، الدكتور/ فضل مكوع رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والأستاذ/ محمد حسن سالم الأمين العام للجامعة، والدكتور/ عباس فرحان مدير عام للشؤون التعليمية، والأخ/ أحمد عبدالله عمر مدير عام الشؤون الإدارية، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء اللجنة ألتنسيقية.