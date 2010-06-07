وزير النقل يخصص ستين مقعداً في كل رحلة طيران لمحافظة عدن

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عدن برس/خاص-

بحثوا صعوبة الحصول على مقاعد طيران لسفر المرضى والجرحى بشكل خاص. عقد وزير النقل مراد علي محمد الحالمي اجتماعا في مطار عدن الدولي اليوم الثلاثاء ضم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وقيادة مطار عدن الدولي ومدير عام شركة طيران اليمنية في عدن حيثبحثوا صعوبة الحصول على مقاعد طيران لسفر المرضى والجرحى بشكل خاص.

وفي اللقاء وجه وزير النقل إدارة اليمنية بتخصيص 60 مقعد في كل رحلة طيران لعدن استجابة للشكاوي والمناشدات التي يتقدم بها المواطنين لوزارة النقل عبر وسائل الإعلام.

وكان وزير النقل شدد على أهمية تسهيل حركة المسافرين وإعطاء أولوية للجرحى والمرضى مشيداً في ذات الوقت بإدارة شركة اليمنية التي قال إنها تبذل جهود كبيرة واستثنائية لاستمرار تسيير رحلاتها رغم كثير من الظروف والعديد من الجوانب العامة السلبية التي جاءت نتيجة الحرب وتبعاتها.

ويعاني المواطنون في عدن والمحافظات المجاورة من صعوبة كبيرة في إمكانية السفر للعلاج وكذلك جرحى المقاومة بسبب نقص عدد رحلات الطيران إلى أدنى مستوى جراء الأوضاع العامة والأمنية للبلاد التي انعكست ظروفها على جميع المؤسسات سلبا ما يجعل من تخصيص 60 مقعد لعدن أمراً مبشرا للمواطنين.

كما تم في اللقاء مناقشة سبل تسريع عملية إعادة تأثيث وتجهيز مطار عدن الدولي بالأثاث الأدوات والتجهيزات اللازمة يأتي في مقدمتها أنظمة الإدارة والمراقبة الأمنية التي من شأنها تحقيق اكبر قدر ممكن من الانضباط وسلاسة الإجراءات الأمنية بهدف التسهيل على المسافرين وحماية أمنهم وامن المطار عموما خصوصا بعد انتهاء أعمال الترميم التي سبق وتم وضع لمساتها الأخيرة قبل فترة وجيزة بحضور الرئيس هادي حينها.