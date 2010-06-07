وزير النقل يخصص ستين مقعداً في كل رحلة طيران لمحافظة عدن

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عدن برس / خاص -

عقد صباح اليوم الثلاثاء وزير النقل مراد علي محمد الحالمي في مطار عدن اجتماعاً وصف بالهام ضم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وقيادة مطار عدن الدولي ومدير عام شركة طيران اليمنية في عدن.

وخُصص الحيز الأكبر من اللقاء لأهم الجوانب والمتمثلة بصعوبة الحصول على مقاعد طيران لسفر المرضى والجرحى بشكل خاص.

وفي اللقاء وجه وزير النقل الحالمي، إدارة اليمنية بتخصيص 60 مقعداً في كل رحلة طيران لعدن استجابة للشكاوي والمناشدات التي يتقدم بها المواطنين لوزارة النقل عبر وسائل الإعلام.

وشدد على أهمية تسهيل حركة المسافرين وإعطاء أولوية للجرحى والمرضى، مشيداً في ذات الوقت بإدارة شركة اليمنية التي قال إنها تبذل جهوداً كبيرة واستثنائية لاستمرار تسيير رحلاتها رغم كثير من الظروف والعديد من الجوانب العامة السلبية التي جاءت نتيجة الحرب وتبعاتها.

ويعاني المواطنين في عدن والمحافظات المجاورة من صعوبة كبيرة في إمكانية السفر للعلاج وكذلك جرحى المقاومة بسبب نقص عدد رحلات الطيران إلى أدنى مستوى جرّاء الأوضاع العامة والأمنية للبلاد التي انعكست ظروفها على جميع المؤسسات بشكل سلبي ما يجعل من تخصيص 60 مقعداً لعدن أمراً مبشراً للمواطنيين.

كما تم في اللقاء مناقشة سبل تسريع عملية إعادة تأثيث وتجهيز مطار عدن الدولي بالأثاث والأدوات والتجهيزات اللازمة ويأتي في مقدمتها أنظمة الإدارة والمراقبة الأمنية التي من شأنها تحقيق أكبر قدر ممكن من الانضباط وسلاسة الإجراءات الأمنية بهدف التسهيل على المسافرين وحماية أمنهم وأمن المطار بشكل عام، خصوصاً بعد انتهاء أعمال الترميم التي سبق وتم وضع لمساتها الأخيرة قبل فترة وجيزة وتم الإطلاع عليها بحضور رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي حينها.