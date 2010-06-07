نقابة شركة النفط بعدن ترفض تمرير إبرام اتفاق مع شركة تابعة للعيسي

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عدن برس / خاص -

طالبت نقابة شركة النفط في محافظة عدن قيادة الشركة ممثلة بالمدير العام ناصر بن حدور، بعدم إبرام أي اتفاق مع شركة ASA التابعة للمستثمر أحمد العيسي، بخصوص تحميل قاطراته من منشأة شركة النفط.

وأرجع مصدر نقابي في شركة النفط بعدن، مطالبة النقابة بعدم إبرام أي اتفاق مع شركة العيسي، إلى كون قاطراته تقوم ببيع المواد في محطات تقع في الإطار الجغرافي لشركة النفط وبأقل سعر من الشركة، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على نشاط الشركة.

وجاء الأمر في اجتماع عُقد بمقر شركة النفط في عدن ضم مدير الشركة بن حدور، ومدراء الإدارات والنقابة، وذلك عقب طرح مدير عام شركة النفط بعدن بن حدور، موضوع إمكانية السماح لشركة ASA التابعة للعيسي بتحميل قاطراتها لتسويقها خارج نطاق نشاط الشركة الجغرافي، وفقاً للمصدر النقابي.

وأفاد أنه تم في الاجتماع طرح استفسارات على مدير شركة النفط بعدن بن حدور، بشأن استمرار شركة النفط بعدن مرغمة استلام مواد بترولية بدون تحديد سعر، والذي بدوره قال "إنه حرر رسالة للمدراء التنفيذيين المقيمين في الأردن منذ بداية الحرب حتى اليوم لحل هذه الإشكالية وتحديد السعر".

وبالمقابل ردت النقابة على استمرار شركة النفط استلام مواد بترولية دون تحديد السعر، "أنه يجب على الشركة إيقاف سحب المواد البترولية بدون تحديد السعر، لأن الأمر يضر بمصلحة الشركة، كما يجب إيقاف تسليم أجزاء من قيمة المواد المسحوبة بدون سعر للضغط من أجل تحديد السعر".

وذكر المصدر أن النقابة لم توافق على السماح لأي جهة باستخدام منشآتها، وطالبت بتحديد أسعار المواد المسحوبة، وإنزال مناقصات شراء للمواد البترولية من أي تاجر بنفس الآلية التي كان معمول به من سابق واستمر العمل بموجبها حتى شهر أغسطس من العام الحالي 2016م، أو قيام المصافي بتكرير النفط الخام ويتم شراء المواد النفطية منها مباشرة.

ولفت المصدر النقابي إلى أن رد إدارة الشركة ممثلة بالمدير بن حدور، على تلك المطالب "بأن الشركة تعاني من أزمة سيولة لا تمكنها من شراء المواد البترولية من أي تجار آخر غير العيسي، كما طلبت إدارة الشركة إعطائها فرصة لدراسة كل المواضيع واتخاد الإجراءات المناسبة".