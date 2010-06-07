نقابة شركة النفط بعدن ترفض تمرير إبرام اتفاق مع شركة تابعة للعيسي

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كرش-عدن برس/خاص-

لليوم الثاني في محاولة دعم قواتها التي تخوض قتالا شرسا ضد القوات الحكومية والمقاومة حتى ساعات الفجر الاولى اليوم الأربعاء. قال سكان ومصادر ميدانية في المقاومة الجنوبية لعدن برس إن مليشيا الحوثي وصالح دفعت بقوات بشرية كبيرة معززة بالاسلحة الثقيلة وراجمات الصورايخ الى مناطق مديرية كرش جنوب اليمنلليوم الثاني في محاولة دعم قواتها التي تخوض قتالا شرسا ضد القوات الحكومية والمقاومة حتى ساعات الفجر الاولى اليوم الأربعاء.

وتصل تعزيزات الحوثي قادمة من مناطق تعز الى شمال غرب كرش وشمال شرق منها المرزاع والسحي والشريجه والحويمي حيث تكبدت القوات المتمردة خسائر كبيرة خلال المعارك المستمرة في موقع شبب والمرزاع.

وأبلغ عدن برس المتحدث الإعلامي بإسم جبهات كرش قائد نصر أن المليشات قامت بتجنيد وتسليح بعض الشباب في مناطق خدير وماوية والارياف المحاذية والدفع بهم باتجاه الشريجة الى جبهة كرش.

في سياق منفضل نقل نصر استياء وامتعاض القوات الحكومية في جبهة كرش اثر امتناع لجان صرف المرتبات من صرف المرتبات لهم وافراد المقاومة حتى مساء يوم أمس الثلاثاء بالرغم من ضرورة منحها الاولية.

وقال :"نستغرب من التأخير بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية في تسليم قيادة العند والجبهة للقيادة الجديدة ممثله بالقائد ثابت جواس ومباشرة مهامها حيث ان القيادة السابقة لديها مهام عسكرية مركزية في كافة وحدات المنطقة بعدن".

وحذر نصر من بقاء الجبهة وقاعدة العند العسكرية في هذا الفراغ القيادي من أنه خلق وضع سيئ له تأثير ميداني كبير وقال "أن الجبهة بحاجة لجهة التخاطب معها ولتحمل مسؤولية كافة المقاتلين ومسؤولية سير المعارك".