مقاتلات التحالف تقصف حصن عفاش بصنعاء ومراكز تجمعات قواته بتعز

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عدن برس/خاص-

قال سكان لعدن برس أن طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن شنت اعنف غارات ضد معسكرات وتحصينات مليشيا الحوثي وصالح في صنعاء وتعز عند الساعات الاولى اليوم الأربعاء.

وأضاف سكان مقيمون في صنعاء في مكالمات هاتفية ان ثمان غارات جوية على الأقل استهدفت معسكر ضبوة وكذا معسكر ريمة حميد او ما يطلق عليه (حصن عفاش) الواقع في مسقط رأس الرئيس المخلوع صالح (سنحان) جنوب شرق صنعاء.

وذكروا أن انفجارات كبيرة دوت عقب الضربات الجوية خاصة في معسكر ريمة حميد حيث يبدو أنها طالت مخازن اسلحة ومتفجرات وشوهدت النيران تلتهم المكان.

على صعيد متصل جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها لمواقع مسلحي صالح والحوثيين في مديريتي المخا وذوباب غربي محافظة تعز.

وأفاد سكان ان ثلاث غارات استهدفت معسكر العمري جنوبي مديرية ذوباب فيما غارة رابعة وقعت على تجمعاتهم شمال مدينة المخا غربي تعز.

وجاء القصف الجوي بعد استهداف البوارج الحربية للتحالف معسكر خالد بن الوليد بـ 17 صاروخ أحدثت دمارا كبيرا وخسائر فادحة في صفوف قوات الحوثيين وصالح.

وأطلقت الحكومة هذا الاسبوع عمليات عسكرية واسعة في شبوة ونهم وتعز تهدف لتحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة قوات الحوثي وصالح الانقلابية.