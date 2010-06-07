محافظ عدن يتسلم دفعة جديدة من الأدوية مقدمة من الكويت

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عدن برس/علي خميس-

تزن 70 طن من الادوية مقدمة من دولة الكويت ممثلة باللجنة الصحية في اللجنة العليا للاغاثة الكويتية تستهدف المحافظات المحررة . تسلم محافظة العاصمة عدن اللواء عيدروس قاسم الزبيدي اليوم الأربعاء في مستشفى الجمهورية التعليمي قافلة ادوية من 4 حاوياتتزن 70 طن من الادوية مقدمة من دولة الكويت ممثلة باللجنة الصحية في اللجنة العليا للاغاثة الكويتية تستهدف المحافظات المحررة .

وخلال التسليم اشاد المحافظ " بالدور الكبير التي تقدمة دولة الكويت الشقيقة في دعم القطاع الصحي بالمستلزمات الطبية والصحية للمحافظات المحررة وللعاصمة عدن .. مقدما شكره لدولة الكويت الشقيقة قيادة وشعبا على وقوفهم الى جانب الشعب اليمني في مختلف القطاعات التنموية والخدمية .

بدوره قال مدير امن عدن اللواء شلال علي شائع انه لشرف كبير له ان يشارك في استلام الادوية والمستلزمات الطبية والصحية المقدمة من دولة الكويت الشقيقة التي تعتبر حاضرة دوما وداعمة لليمن والتي تساهم في تقديم وتوزيع المساعدات الدوائية والمستلزمات الطبية لكافة المرافق الصحية في محتلف المحافظات بالذات في ظل الظروف الصعبة التي تعاني فيها البلد .

وأكد وكيل محافظة عدن محمد نصر الشاذلي " ان السلطة المحلية بالعاصمة المؤقته عدن تقدم كافة التسهيلات والدعم اللازم لعملية توزيع المساعدات المقدمة من دولة الكويت لجميع المرافق والمراكز الصحية المناسبة .. مضيفا ان دولة الكويت دولة كريمة العطاء والسخاء في مساعدة اشقاءها من الدول المجاورة .

واشار مدير مكتب الصحة العامة والسكان بعدن الدكتور / عبد الناصر الوالي " باهمية هذه المساعدات الطبية المختلفة التي تقدمها دولة الكويت لاشقائها في اليمن والتي تساهم في انقاذ العديد من الارواح الامر الذي ليس بالغريب على دولة الكويت في استمرار تقدمها المساعدات الطبية والإغاثية لأبناء شعبنا في هذا الظروف العصيب " .

وقد استعرض المدير التنفيذي لصندوق إعانة المرضى الكويتي وممثل اللجنة الصحية في اللجنة العليا للأغاثة الكويتية الشيخ / أبو إسماعيل إبراهيم بن عيسى القرشي " ان هذه القافلة المكونة من 4 حاويات طبية تأتي ضمن الـ 24 حاوية التي وصلت خلال شهر ديسمبر الجاري من دولة الكويت تضم مساعدات صحية وادوية وسيارات اسعاف وتستهدف المحافظات المحررة ضمن منحة امير الكويت الشيخ صباح جابر الصباح البالغ قيمتها مائة مليون دولارلليمن والتي تنفذه اللجنة الصحية الميدانية وباشراف اللجنة الكويتية العليا للاغاثة " .

حضر الفعالية منسق اللجنة العليا للإغاثة في اليمن الشيخ جمال بلفقية ومدير مديرية خور مكسر عوض مشبح وعدد من ممثلي اللجنة الصحية العليا للاغاثة الكويتية وممثلين من السلطة المحلية بعدن .