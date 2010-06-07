الأنتربول السعودي يحذر الكويت من هجمات ارهابية بسيارات سرقت في اليمن

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عدن برس/متابعات-

لأي عمليات إجرامية أو إرهابية يقودها السارقون في دول الخليج العربي أو الدول العربية الشقيقة. أكدت مصادر أمنية ان المباحث الجنائية العربية والدولية، الانتربول، عممت مواصفات 13 سيارة تعود ملكيتها للقنصلية السعودية في اليمن تمت سرقتها تحسبالأي عمليات إجرامية أو إرهابية يقودها السارقون في دول الخليج العربي أو الدول العربية الشقيقة.

وأوضحت المصادر انه تم تعميم وإدراج السيارات المذكورة ضمن المركبات المطلوبة بقاعدة نظام الانتربول في الكويت بعد ورود رسالة من انتربول الرياض بمواصفات المركبات وألوانها وأرقامها وأنواعها.

ونقلت صحيفة الشاهد الكويتية أن السيارات المسروقة تم فقدانها بسبب الوضع المتدهور في اليمن حيث حرص السارقون على سرقة المركبات ذات الدفع الرباعي ما قد يساهم في تنفيذ جريمة منظمة قد تكون محلية أو دولية.

وأضافت المصادر انه تم تعميم المواصفات وتحذير دول الخليج العربي والدول العربية والأجنبية عامة تحسبا لأي طارئ قد يساهم في زعزعة العلاقات بين الدول من منظمات إرهابية بسبب استغلال هذه المركبات.

وعلى اثره تم تزويد الجهات المعنية والمختصة الأمنية بما فيها الجمارك بأخذ الحيطة والحذر والتدقيق على كل ما يثير الشبهات والشكوك في المنافذ البحرية والبرية وعدم اعتماد الأرقام في التدقيق بل التأكد من أرقام المحركات والمواصفات الخاصة.