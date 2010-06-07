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الرئيس هادي يشدد على منع التهريب وتنمية الموارد بالمحافظات السيادية

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عدن برس الأربعاء, 28 كانون1/ديسمبر 2016

عدن برس / سبأ -
شدد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً لقيادات محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى، على ضرورة العمل بجهود موحدة من أجل القضاء على التهريب في المنافذ المختلفة وتنمية الموارد السيادية من الجمارك والضرائب، كما وجه الحكومة باعتماد موازنات للمحافظات وفقاً للقانون.
وفي الاجتماع الذي ضم المحافظين ومدراء الشرطة والمرافق المالية والايرادية في المحافظات الأربع، وحضره رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ورئيسا مصلحتا الجمارك والضرائب، شدد الرئيس هادي، على أهمية الدور الذي يقع على عاتق الجميع في مثل هذه الظروف والمرحلة المفصلية من تاريخ اليمن والتي تتطلب من الجميع تجاوزها والانطلاق إلى الأمام صوب المستقبل المنشود.
وأكد على أهمية استتباب الأمن والقضاء على التجاوزات والاختلالات الأمنية في المحافظات وذلك بتعاون مختلف الأجهزة المختصة وبإشراف محافظي المحافظات، وبصورة عامة القضاء على ظاهرة التهريب بأشكالها المختلفة وخاصة السلاح والمخدرات والممنوعات التي تضر بالبلد واستقراره وتستهدف أيضاً دول الجوار.
وقال الرئيس هادي: إن الأمن مسؤولية مجتمعية يشارك في استتبابها المسؤول والمواطن على السواء، وبداية نجاحها يتطلب ضبط الاختلالات في المنافذ ومواقع تجمعات التهريب المشبوهة والمرصودة، وهناك حالات تم ضبطها وأخرى قيد المتابعة والرصد.
كما شدد على أهمية التدريب والتأهيل للكوادر الأمنية الشابة، مشيراً إلى افتتاح كلية الشرطة بحضرموت والتي ستستوعب الشباب من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وأرخبيل سقطرى، ووجه بضرورة الحفاظ على الموارد وتنميتها ومنع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية تحت أي مبرر كان باعتبار تلك الموارد سيادية ويعود ريعها لخدمة المواطن والموظف مع توجيه الحكومة باعتماد موازنات للمحافظات المختلفة وفقا للقانون والإجراءات المتبعة.
وتناول الاجتماع عملية حصر وجمركة السيارات الوافدة وتوريد عوائدها في حسابات حكومية مع سرعة وتنظيم ودقة بيانات العملية، وأهمية متابعة وضبط الموارد والعائدات المختلفة على شركات الاتصالات والإيرادات الضريبية بأنواعها ومسمياتها المختلفة، كما أقر الاجتماع منع تصدير الحديد وضبط الحالات التي تقوم بذلك لتبعاته وأضراره على مصانع الحديد الوطنية والأيادي العاملة فيها.

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