افتتاح المعرض الدولي للحضارة الإسلامية في عدن

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ألاخبار

الزُبيدي وشائع يقودان حملة أمنية ضد البسط على أراضي المنطقة الحرة بعدن

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عدن برس الأربعاء, 28 كانون1/ديسمبر 2016

عدن برس / خاص -
قاد محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزُبيدي ومدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع اليوم الأربعاء حملة أمنية معززة بمصفحات وأطقم أمنية لإنهاء أعمال بسط طالت أراضي المنطقة الحرة بعدن.
وعقب ذلك ترأس اللواء عيدروس الزُبيدي اجتماعاً ضم مدير أمن عدن اللواء شلال شائع ومدير عام المنطقة الحرة المهندس حسن حيد ومدراء عموم الدوائر فيها.
وخلال الاجتماع أكد المحافظ اللواء عيدروس الزُبيدي انه لن يسمح بالمطلق لأي جهة كانت بالاستيلاء والبسط على أراضي المنطقة الحرة خاصة والأراضي التابعة للدولة عامة.
من جانبه أكد مدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع على قيام الأمن بدوره في منع أي تعدي أو بسط قد يطال أراضي ومنشآت الدولة، منوها بأن أمن عدن لن يسمح لمافيا الفساد أو بقايا الدولة العميقة المرتبطة بالمخلوع صالح أن تعيث فساداً في ملف الأراضي بعدن.

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