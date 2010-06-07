افتتاح المعرض الدولي للحضارة الإسلامية في عدن

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عدن برس / خاص -

افتتح محافظ عدن اللواء عيدروس الزُبيدي اليوم بمديرية صيرة المعرض الدولي للحضارة الاسلامية والذي ينظمه نادي عدن للتصوير بدعم من صندوق التراث والتنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة.

ويضم المعرض الذي يستمر خمسة أيام ما يقارب ٨٠ صورة من مختلف المعالم الاسلامية في ٢٠ دولة إسلامية، ويهدف القائمون على المعرض من اقامته إلى إعادة الروح الفنية الثقافية الإبداعية للعاصمة عدن.

وطاف المحافظ الزُبيدي ومدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع ومسؤولو السلطة المحلية والأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن في أروقة المعرض للاطلاع على أبرز المعالم الإسلامية في الوطن العربي والإسلامي الذي وثقتها عدسات أبرز والمع المصورون العرب.

وقال الزُبيدي: ندشن اليوم فعاليات المعرض الدولي الذي تحتضنه العاصمة المؤقتة عدن بعنوان "الحضارة الإسلامية" وبمشاركة دول عربية وإسلامية والذي يأتي ضمن جهود شبابنا في تنشيط الحركة الثقافية في عدن الحضارة والريادة والمدنية.

وأضاف: عدن كانت منارة للابداع والثقافة ورمز للتعايش والتسامح والمدنية وها هي اليوم تعود من جديد الريادة واستعادة مكانتها المرموقة بعد أن عملت الميليشيا الانقلابية على تدمير الثقافة والمعالم الأثرية في عدن.

وأشار إلى أن عدن لن تنهض وتستعيد ريادتها ومكانتها المرموقة بين الأمم إلا من خلال ابداعات الشباب وتنشيط الحركة الثقافية ونحن في قيادة السلطة المحلية سنكون إلى جانب أي مبادرات شبابية من شأنها إعادة الاعتبار لمدينة عدن.

وفي الفعالية منح نادي عدن للتصوير محافظ عدن درعاً تذكارياً تقديراً لرعايته فعاليات النادي ودعمه اللامحدود في إنجاح المعرض الدولي وتنشيط الحركة الثقافية ودعم المبادرات الشبابية والمبدعين في محافظة عدن.