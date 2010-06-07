تخرج أول دفعة بمجال مكافحة الإرهاب تضم نحو ستمائة جندي في عدن

ألاخبار

عدن برس / خاص -

تخرجت صباح اليوم الخميس في محافظة عدن أولى دفعات قوات مكافحة الإرهاب قوامها نحو 600 جندي للالتحاق بقوات المؤسستين العسكرية والأمنية التي ستقوم بواجبها في تجفيف منابع الإرهاب حتى القضاء عليه في عدن والمحافظات المجاورة.

وجاء تخرج دفعة مكافحة الإرهاب عقب تلقي أفرادها التدريبات اللازمة بمواجهة الإرهاب، وذلك بالتزامن مع النجاحات الكبيرة التي حققتها قوات الجيش والشرطة بدعم من قوات التحالف العربي، مؤخراً، على صعيد مكافحة الإرهاب وتمكنت من تطهير العديد من مدن ومحافظات الجنوب والانتشار فيها وفي مقدمتها عدن ولحج وأبين وشبوة والمكلا وساحل حضرموت.

كما حضر تخرج القوة الجديدة نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء ركن أحمد سيف اليافعي، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب، ومحافظ عدن اللواء عيدروس الزُبيدي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء ركن فضل حسن وعدد من القادة والضباط العسكريين والأمنيين.