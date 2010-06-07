الرئيس هادي يعود إلى عدن قادماً من المكلا

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عدن برس / خاص -

عاد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، إلى محافظة عدن قادماً من مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، شرقي البلاد، عقب زيارة استغرقت عدة أيام تركزت حول ملفي النفط والأمن والخدمات.

وتعد الزيارة الأولى للرئيس هادي، منذ تقلده الرئاسة عقب انتخابات 21 فبراير 2012م، وتحرير المكلا من تنظيم القاعدة في الـ 24 من شهر إبريل الماضي، وعقد الرئيس هادي خلال زيارته إلى المكلا سلسلة لقاءات مع قيادات السلطة المحلية والجيش والأمن والأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية والسياسية والمشائخ والأعيان، وممثلي منظمات المجتمع والشباب والمرأة.

رافق الرئيس هادي في زيارته إلى المكلا، رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وعدد من مستشاريه ووزراء الحكومة وقيادات أمنية وعسكرية.