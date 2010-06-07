اليمن .. "الحراك" الجنوبي يشارك بالسلطة منذ عام.. فهل من مكاسب؟

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عدن برس / خاص -
واصلت قوات الشرعية ممثلة بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية الجنوبية انتصاراتها الميدانية في جبهة بيحان بمحافظة شبوة التي تشهد معارك مسلحة متواصلة، منذ ثلاثة أيام على التوالي، بين الجيش والمقاومة من جهة وميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح من جهة ثانية.
وحققت قوات الجيش والمقاومة، اليومين الماضيين، انتصارات ميدانية كبيرة من خلال استعادتها عدد من المواقع التي كانت بقبضة الانقلابيين شملت مواقع السليم ودبوة وشميس والساق وبيت منقوش وأجزاء كبيرة من حيد بن عقيل، إضافة إلى محاصرة قوات الجيش والمقاومة لعناصر الميليشيات الانقلابية في منطقة الصفراء.
وتدور المعارك المسلحة بين الجانبين، حالياً، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة من ثلاثة محاور في أحد المرتفعات الاستراتيجية المطلة على مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي وصالح، إضافة إلى مشاركة مقاتلات التحالف العربي التي تقوم باستهداف مواقع الانقلابيين.
وكانت قوات الجيش والمقاومة بدعم من قوات التحالف العربي أطلقت قبل يومين عملية عسكرية لتحرير بيحان آخر معاقل الميليشيات الانقلابية في شبوة، وتكبدت ميليشيا الحوثي وصالح، خسائر بشرية ومادية كبيرة.
يعيد تحرير منطقة بيحان في محافظة شبوة من تحالف صالح والحوثي – وهي من المناطق الجنوبية القليلة التي ما زالت تحت سيطرة تحالف صالح والحوثي حتى اليوم
هناك حملة مكشوفة غبية ودنيئة تشنها مجموعة من المواقع الإلكترونية التي يديرها (كتبة) يدعون أنهم تابعون للرئيس عبدربه ممنصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر
المشاريع الثلاثة التي حركت الصراعات في اليمن وغذتها حتى اوصلته الى الحرب هي :
يجب على القوى السياسية الجنوبية أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية والحدث، بأن تسرع في لم الشمل في إطار سياسي جمعي.
ليس هناك من وسيلة سياسية ووطنية مناسبة لإنقاذ الجنوب ووضعة كمعادلة ذات وزن حقيقي يصعب تجاوزها في إطار البحث الجاري عن التسويات
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