اليمن .. "الحراك" الجنوبي يشارك بالسلطة منذ عام.. فهل من مكاسب؟

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عدن برس / خاص -

واصلت قوات الشرعية ممثلة بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية الجنوبية انتصاراتها الميدانية في جبهة بيحان بمحافظة شبوة التي تشهد معارك مسلحة متواصلة، منذ ثلاثة أيام على التوالي، بين الجيش والمقاومة من جهة وميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح من جهة ثانية.

وحققت قوات الجيش والمقاومة، اليومين الماضيين، انتصارات ميدانية كبيرة من خلال استعادتها عدد من المواقع التي كانت بقبضة الانقلابيين شملت مواقع السليم ودبوة وشميس والساق وبيت منقوش وأجزاء كبيرة من حيد بن عقيل، إضافة إلى محاصرة قوات الجيش والمقاومة لعناصر الميليشيات الانقلابية في منطقة الصفراء.

وتدور المعارك المسلحة بين الجانبين، حالياً، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة من ثلاثة محاور في أحد المرتفعات الاستراتيجية المطلة على مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي وصالح، إضافة إلى مشاركة مقاتلات التحالف العربي التي تقوم باستهداف مواقع الانقلابيين.

وكانت قوات الجيش والمقاومة بدعم من قوات التحالف العربي أطلقت قبل يومين عملية عسكرية لتحرير بيحان آخر معاقل الميليشيات الانقلابية في شبوة، وتكبدت ميليشيا الحوثي وصالح، خسائر بشرية ومادية كبيرة.