الحوثيون يطردون اسر من منازلهم ويواصلون خطف مدنيين في إب

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عدن برس / خاص -

قام صباح اليوم وزير الأشغال العامة والطرق المهندس وحي أمان، يرافقه وكيل محافظة عدن رشاد شائع بزيارة ميدانية إلى مطار عدن الدولي، بتكليف من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وبموجب قرار مجلس الوزراء بشأن استكمال التجهيزات اللازمة للتشغيل التجاري لمطار عدن الدولي.

واستقبل مدير عام مطار عدن الدولي المهندس طارق عبده علي ومدير أمن المطار وعدد من المسؤولين بالمطار، كل من الوزير أمان ووكيل عدن شائع، ومعهم عدد من مدراء الجهات الخدمية بمحافظة عدن، وأطلع وزير الأشغال أمان، على الوضع الحالي للساحات الخارجية ومواقف السيارات ومدرج المطار ومايتطلبه المطار من خدمات خارجية وبنى تحتية بحسب المواصفات المطلوبة لسمعة ومكانة المطار وسلامة الطائرات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تطبيع الحياة وعودة الخدمات التي تم تدميرها من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، ومن أجل عودة العمل بمطار عدن الدولي بشكل اعتيادي وعودة خطوط الملاحة الدولية والتجارية كما كان في عهده السابق، حيث يعتبر مطار عدن من أقدم المطارات في الجزيرة العربية.

وخلال زيارته اجتمع معالي وزير الأشغال العامة والطرق المهندس وحي أمان، بمدراء المرافق الخدمية وتم تكليفهم كل منهم في مجال اختصاصه بسرعة البدء في الأعمال الموكلة إليهم.

ورافق وزير الأشغال المهندس وحي أمان، في الزيارة إلى مطار عدن، كل من مدير عام الأشغال العامة والطرق المهندس حسين عوض، ومدير عام صندوق النظافة وتحسين المدينة بعدن المهندس قائد راشد، ومدير عام مؤسسة كهرباء عدن مجيب الشعبي، ومدير عام مؤسسة الطرق والجسور بعدن المهندس سامي باهرمز ومدير عام مكتب وزير الأشغال العامة غالب منصور.