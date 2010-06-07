الحوثيون يطردون اسر من منازلهم ويواصلون خطف مدنيين في إب

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عدن برس/إب-

مقتل مسلح حوثي وإصابة آخر يوم الثلاثاء الماضي. طرد مسلحو الحوثي وصالح عدة أسر من منزلها في مفرق جبلة جنوب مدينة إب وسط اليمن في وقت يواصلون خطف 14 مدنيا بعدمقتل مسلح حوثي وإصابة آخر يوم الثلاثاء الماضي.

ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر محلية في المدينة إن الحوثيين طردوا أسرة محمد قاسم الحبيشي وعدد من الأسر المستأجرين من منزله ليصاب الحبيشي بجلطة أُسعف على إثرها للعناية المركزة.

وخطف الحوثيون 14 مدنياً ينتمون لمنطقة حبيش على خلفية مقتل مسلح حوثي وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار مع مواطن مسلح بجوار المنزل المقابل لبوابة مقر قوات الأمن الخاصة.

وطبقا للتقارير فإن من بين المختطفين محسن قائد أبو راس وعادل درهم ومحمد المنتصر وعبد الحكيم الجهمي ومصطفي القيفي وأحمد دبدوب وسلمان عساكر ونجل صادق الشهاري ورسلان وبندر محمد الحبيشي بالإضافة إلى ثلاثة آخرين لم يتم التعرف عليهم بعد.

وكان أحد المسلحين يجلس مع أبناء الحبيشي أمام المنزل اشتبك مع الحوثيين وأطلق عليهم النار.

وتداعيات الحادث قبل أسبوع بدأت حين اقتحم ضابط في الأمن يُدعى محمد مجيديع وهو متزوج من ابنة الحبيشي - المنزل وقتل فتاة وأصاب أمها ثم لاذ بالفرار إلى مكان مجهول.