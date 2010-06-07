غارة أمريكية تقتل اربعة من القاعدة بالبيضاء بينهم أمير لودر

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عدن برس/خاص-

الذي مقره اليمن.

افاد مصدران عدن برس أن غارة طائرة بدون طيار الامريكية قتلت يوم الخميس 4 من عناصر القاعدة أحدهم قيادي محلي بارز في جناح جزيرة العربالذي مقره اليمن.

وقال مصدر محلي في البيضاء لعدن برس عبر الهاتف أن الغارة الذي وصفها بالعنيفة استهدفت اعضاء القاعدة أو ما يسمى (انصار الشريعة) اثناء ركوبهم دراجتين ناريتين في منطقة الصومعة شرق محافظة البيضاء ظهر يوم الخميس حيث اطلقت الطائرة صاروخين فاصابتهم مباشرة.

وعثر مواطنون قرويون على جثث القتلى اجسادا محترقة وبعضها قطعت الى أشلاء.

وفي وقت لاحق قال مصدر محلي بشكل منفصل في اتصال هاتفي لعدن برس أن القيادي في تنظيم القاعدة بمحافظة أبين جلال الصيدي من بين القتلى الأربعة مضيفا ان جثته وصلت الى مسقط راسه مدينة لودر عند مغرب اليوم الخميس.

ونصب الصيدي مؤخرا أميرا لانصار الشريعة بمديرية لودر في حين لم يعرف هويات بقية القتلى كما قال المصدر.