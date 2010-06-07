(حوار) علي ناصر: لا أفكر بالرئاسة وحل الأزمة اليمنية متعلق بحل القضية

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عدن برس/خاص-

وأفاد أحد أقارب العبسي في تصريحات صحفية قائلا :"تلقينا عدداً من الاتصالات من ارقام مجهولة تنصحنا بصيغة تهديدية بدفن الجثة واقفال ملف التحقيقات". قالت أسرة الصحفي محمد العبسي اليوم الجمعة إنها تلقت تهديدات تطالبهم بدفن الجتة واقفال ملف التحقيقات حول ملابسات وفاته الغامضة.وأفاد أحد أقارب العبسي في تصريحات صحفية قائلا :"تلقينا عدداً من الاتصالات من ارقام مجهولة تنصحنا بصيغة تهديدية بدفن الجثة واقفال ملف التحقيقات".

ونقل موقع (المصدر اونلاين) الإخباري عن القريب الذي طلب عدم ذكر أسمه فان عائلة الصحفي محمد العبسي تناقش بجدية دفن الجثة خاصة بعد التهديدات التي تلقتها خلال الأيام الماضية.

وكان الزميل محمد العبسي وهو صحفي مستقل متخصص اشتهر بنشر تحقيقات صحفية موثقة حول فساد في القطاع النفطي في اليمن توفي في ظروف غامضة قبل نحو أسبوعين تذهب الاحتمالات إلى كونه توفي مسموما.

وطالبت عائلته ونقابة الصحفيين ووزارة الإعلام بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.. ولا تزال جثته في أحد المستشفيات بمدينة صنعاء بانتظار عملية تحقيق من جهة دولية محايدة.

ونشر صحفيين قريبين من العبسي أنه قبل مماته باسابيع ابلغهم بتلقيه تهديدات من متنفذين في جماعة أنصار الله الاسم الذي شاركت فيها مليشيا الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني.