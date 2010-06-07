الجيش والمقاومة يحرران مواقع جديدة ويحبطان هجوماً للانقلابيين بعسيلان شبوة

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عدن برس/خاص-

أعلن الناشط العدني وديع أمان أن فاعل خير تكفل بتمويل مشروع إعادة بناء سور حديقة صهاريج عدن وتركيب بوابة حديدية جديدة بدلا عن البوابة القديمة بتكلفة تصل الى أربعة ملايين ريال.

وقال الناشط المهتم بالتراث والمعالم الأثرية في عدن وحفيد الشاعر الكبير لطفي جعفر أمان على صفحته بالفيسبوك انه "وبفضل من الله وتوفيقه وبعد جهد جهيد في رحلة بحث مضنية عن جهة ممولة لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل حديقة صهاريج الطويلة وإعادة بناء سورها الذي تم تدميره خلال الحرب 2015م حصل على موافقة فاعل خير لتمويل هذا المشروع".

وشكر أمان مدير عام مديرية كريتر خالد سيدو لتسهيل مهمته في متابعته تنفيذ المقترح الذي تقدم به قبل ثلاثة أشهر تقريبا لإعادة تأهيل حديقة الصهاريج ومتحفها وشكر أيضا المهندس عارف يماني مدير مكتب الأشغال بالمديرية على تفاعله مع المقترح ونزوله إلى الموقع لرفع القياسات وتزويده بجداول الكميات للأعمال المطلوبة والنصح الفني.

وتعرضت كثير من المباني الأثرية والمعالم التاريخية لاضرار بالغة جراء عدوان مليشيا الحوثي وصالح على مدينة عدن العام الماضي وتقوم السلطات بإعادة ترميمها إلا انها تواجه صعوبات مالية لإنجاز مشاريع التاهيل.