الجيش والمقاومة يحرران مواقع جديدة ويحبطان هجوماً للانقلابيين بعسيلان شبوة

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عدن برس / خاص -

واصلت قوات الجيش والمقاومة تقدمها في جبهة بيحان على حساب ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، بالسيطرة على مواقع جديدة، وإحباط هجوماً مسلحاً للانقلابيين لفك حصار الجيش والمقاومة على مسلحيهم في عسيلان.

وتمكن ابطال اللواء 21 ميكا والمقاومة الشعبية بمحافظة شبوة اليوم الجمعة من تحرير مواقع جديدة في الجبهة الشرقية وتكبيد مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية خسائر كبيرة في الارواح والعتاد، وجاء ذلك بعد إحباط الجيش والمقاومة الشعبية، هجوما لمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، في محاولة فاشلة لفك الحصار على ما تبقى من مسلحيهم في مديرية عسيلان بشبوة.

واوضح قائد اللواء 21 ميكا العميد جحدل العولقي لوكالة اﻻنباء اليمنية (سبأ) بان ابطال اللواء والمقاومة حرروا موقع السويداء بعد معارك ضارية مع المليشيا الانقلابية، ويواصلون الزحف باتجاه جبل المنقاش بعد فرار المليشيا اليه.. مشيراً الى ان المعارك اسفرت عن مقتل خمسة من الانقلابيين واستشهاد أحد ابطال اللواء 21 ميكا.

واكد العميد العولقي ان ابطال اللواء 21 ميكا والمقاومة الشعبية يشددون الحصار على مسلحي المليشيا الانقلابية من عدة اتجاهات في قرن الصفراء.

وذكرت مصادر محلية في مديرية عسيلان ان مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قصفت عشوائياً منازل المواطنين بعد ان منيت بهزائم متواصلة طيلة اﻻربعة اﻻيام الماضية في مختلف جبهات القتال في بيحان وعسيلان.

الى ذلك شنت طيران التحالف العربي غارتين على ماتبقى من عناصر المليشيا في الجهة الغربية والشمالية لحيد بن عقيل وهجر كحلان التاريخي في ظل تواصل قصف مدفعية اللواء 19 مشاه لمواقع تجمعات المليشيا الانقلابية.

وعلى صعيد متصل، أكد مصدر عسكري ان ابطال اللواء 19 مشاة، تصدوا لهجوم عنيف شنته المليشيا بمختلف أنواع الأسلحة، لفك الحصار على مسلحيهم في الجهة الغربية من منطقة "حيد بن عقيل" الاستراتيجي و"طوال السادة".

ولفت الى ان التحالف العربي كان له دور كبير في افشال الهجوم الكبير للمليشيا فيما تمكنت مدفعية الجيش من دك مواقع الانقلابيين، في مدينة النقوب.

وتمكن اللواء 21 ميكا من تحرير منطقة "مدخل شعب غنيمة"، وملاحقة ما تبقى منهم في نقطة الصفراء.

وفيما أكد قائد اللواء 21 ميكا العميد جحدل حنش، استمرار معركة تحرير محافظة شبوة من المليشيا، وقال ان وحدات الجيش في جاهزية قتالية عالية لاستكمال دحر الانقلابيين من بقية مناطق عسيلان وترسيخ الأمن والاستقرار في كافة أرجاء الوطن.

وقال العميد حنش، للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن الانتصارات التي حققها أبطال الجيش في جبهة عسيلان جاءت تنفيذا للخطة المرسومة من القيادة السياسية والعسكرية والتحالف العربي، مشيرا إلى أن معركة تحرير جبلي السليم والعلم تمت خلال ساعات.