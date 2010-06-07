إصابة شقيق مدير أمن شبوة برصاص مسلحين في عتق

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عدن برس / خاص -
أصيب شقيق مدير عام أمن محافظة شبوة بعدة أعيرة نارية أطلقها صوبه مسلحون مجهولون يستقلون سيارة وفروا إلى جهة مجهولة.
وأفاد مصدر أمني في شبوة لـ"عدن برس"، أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة نوع هايلوكس أطلقوا نيران أسلحتهم صوب "علي"، شقيق مدير أمن شبوة العميد عوض الدحبول، ما أسفر عن إصابته بمناطق متفرقة من جسده.
وقال المصدر ذاته إنه تم نقل المصاب فوراً إلى أحد مستشفيات مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت لتلقي العلاج، نظراً لصعوبة حالته الصحية، وأضاف أنه لم تُعرف حتى الآن دوافع وملابسات الواقعة.
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