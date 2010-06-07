إصابة شقيق مدير أمن شبوة برصاص مسلحين في عتق

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عدن برس / وكالات -
أكدت نائبة مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بتعز الدكتورة إيلان عبدالخالق، وصول مادة الديزل من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمخصصة لمستشفيات المظفر والجمهوري والسويدي في المدينة.
وأوضحت الدكتورة إيلان أنه تم الترتيب لتقديم مادة الديزل لكل مستشفيات المدينة شهرياً وبشكل مستمر حسب الكميات المخصصة لكل مستشفى.. مشيرة إلى أن الكميات الخاصة بمستشفى الثورة في طريقها للوصول إلى تعز خلال الأيام القليلة القادمة.
وأعربت نائبة مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بتعز عن شكرها وتقديرها للجهود الكبيرة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال دعمه للشعب اليمني في مختلف المجالات لاسيما القطاع الصحي الذي تضرر كثيراً من الحرب التي شنتها المليشيا الانقلابية على المدينة وما خلفته من دمار كبير في عدد من المستشفيات.
ولفتت إلى أن هذه المساعدات الإغاثية المقدمة لمستشفيات تعز ستساهم بشكل كبير في إعادة تشغيل المستشفيات المستهدفة وتمكينها من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم دعماً لمستشفيات تعز بالمشتقات النفطية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
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