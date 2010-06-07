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جمعية يافع تحتضن فعالية الذكرى الثانية للشهيدين اليزيدي والجنيدي

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جمعية يافع تحتضن فعالية الذكرى الثانية للشهيدين اليزيدي والجنيدي

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عدن برس الجمعة, 30 كانون1/ديسمبر 2016

عدن برس / صلاح القعشمي -
احتضنت قاعة الشهيد الدكتور زين اليزيدي بجمعية أبناء يافع الخيرية التنموية بالعاصمة الجنوبية عدن مساء اليوم فعالية خطابية وشعرية تخليداً وعرفاناً للشهيدين المناضلين المهندس خالد محمود الجنيدي الذي استشهد في 15 ديسمبر 2014م والدكتور زين محسن اليزيدي الذي استشهد في 17ديسمبر 2014م، واللذين استشهدا في مدينة كريتر بعدن على يد قوات نظام صنعاء، وذلك في الذكرى الثانية لاستشهادهما.
حفل التخليد الذي نظمته جمعية يافع الخيرية التنموية في عدن وأداره الزميل الاعلامي المتالق الاستاذ صلاح القعشمي بدأ بآي من الذكر الحكيم وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، ثم ألقى الدكتور قاسم صالح الأصبحي رئيس الهيئة الإدارية للجمعية رحب في مستهلها بكافة الاخوة الضيوف والحاضرين الكرام من يافع وعدن والضالع وابين وشبوة ولحج وحضرموت والمهرة. وقال: اننا ونحن نخلد اليوم الذكرى الثانية لاستشهاد اثنين من مناضلي الرعيل الاول للثورة السلمية التحررية الجنوبية، فاننا في الوقت نفسه نترحم على اولئك الشهداء الابطال الذين قدموا ارواحهم فداءاً لهذا الجنوب بهدف نيل حقه المشروع والمتمثل في التحرير والاستقلال واقامة دولته الجنوبية الحرة.
بعد ذلك القى القائد اللواء الركن احمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة الاركان العامة كلمة اعرب فيها عن شكره وتقديره الكبير لهذه اللفتة الطيبة من قبل الهيئة الادارية لجمعية يافع الخيرية التنموية تجاه اثنين من ابطال يافع والجنوب هما الجنيدي واليزيدي، داعياً الجميع الى نبذ العصبية والقروية وعدم السماح لضعفاء النفوس باستغلالها ضد توحيد الصف والكلمة، كون الجميع اليوم اكثر حاجة الى تعزيز اللحمة الجنوبية بعيدا عن المناكفات او المناطقية الممقوتة.
ومن جانبه الشيخ يحيى عبدالله قحطان أشار في كلمته الى ان ارواح ودماء الجرحى الذين كان لهم شرف التضحية والفداء يجب على كل غيور ووطني ان يحترم ويقدر تلك التضحيات الجسيمة وان نكون جميعا بحجم المسؤولية التاريخية والوطنية الملقاة على عاتقنا والعمل وفق مبدأ التآخي والتآلف ونبذ العصبية والفرقة والشتات لانها مفتاح واساس النجاح والتوفيق وبناء الدولة الجنوبية الحضارية بابعادها المؤسسية التي نتطلع الى قيامها ان شاء الله.
وكان لمؤسسة صح لحقوق الانسان حضورا في حفل التخليد هذا بمشاركة قيمة للاخ عصام الشاعري رئيس المؤسسة الذي قدم إشارات توثيقية عن مناقب ومآثر الشهيد خالد الجنيدي خلال مسيرة حياته النضالية حتى يوم استشهاده، وهي التي قامت برصدها وتوثيقها مؤسسة صح لحقوق الانسان.
كما القى الدكتور حسين العاقل رئيس الهيئة الاكاديمية الجنوبية بجامعة عدن كلمة في حفل التخليد اشار فيها الى جملة المناقب والادوار النضالية للشهيدين الجنيدي واليزيدي، كما القى الشيخ هاني اليزيدي عضو الهيئة الشرعية الجنوبية ومدير عام مديرية البريقة كلمة في الحضور اوضح فيها دور الشهيدين في تعزيز مبدأ التصالح والتسامح والتضامن الجنوبي في اوساط ابناء الجنوب بالاضافة الى دورهما في تقوية وشائج النسيج الاجتماعي الجنوبي والذي كان لهما شرف اشعال الثورة السلمية ببطولة وشجاعة نادرة وكانوا محل تقدير واحترام شرفاء وابطال الجنوب عموما.
وقدم الدكتور صالح علي الصلاحي نبذة موجزة عن ميلاد ونشأة وتعليم ونضال الشهيد الدكتور زين محسن اليزيدي ودوره الريادي في الحياة الاجتماعية والسياسية حتى يوم استشهاده.
كما شارك الشعراء محمد عبدالله ابو حمدي، خالد القعيطي، الدكتور فضل مكوع، حسين بن حسين اسكندر، ابو وجدان الحدي وصلاح اليزيدي بقصائد شعرية معبرة نالت اعجاب واستحسان الحضور.
وفي نهاية الحفل التخليدي قام الاخوين الدكتور قاسم الاصبحي رئيس الجمعية ونائبه المهندس احمد عبدالله الوحيري بتكريم الشيخ يحيى عبدالله قحطان كشخصية وطنية ودينية هامة وكان له دور واسهام كبير في الحياة السياسية والاجتماعية والبناء.
حضر الفعالية الاخوة الافاضل الدكتور عبدالناصر الوالي مدير عام مكتب الصحة والسكان بالعاصمة عدن، الشيخ محمد غالب العفيفي مدير عام خنفر بمحافظة ابين والعميد محمد عبدالقوي السعدي رئيس دائرة الشهداء والجرحى بالعاصمة عدن وعدد من الكوادر والشخصيات والمشايخ والوجهاء من مختلف محافظات الجنوب.

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