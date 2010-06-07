ميليشيا الحوثي وصالح تلغم المزارع في شبوة

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عدن برس / فاروق عبدالسلام -
تعهد قائد اللواء 19 مشاة اللواء علوي الحارثي، بتحقيق مكاسب وانتصارات ميدانية، والسيطرة على مواقع جديدة في القريب العاجل على صعيد العمليات العسكرية لتحرير عسيلان وبيحان.
وذلك إضافة إلى المواقع التي تمت السيطرة عليها وتحريرها من الانقلابيين، وهي العلم والعكدة والسليم والسويداء، وأكد اللواء الحارثي في تصريح ل"الخليج"، استمرار حصار الميليشيات الانقلابية في قرن الصفراء.
ولفت إلى أن أبرز المعوقات التي تواجههم هي شحة الذخيرة، وكثافة الألغام، كون العدو قام بزرع الألغام في مزارع بأكملها.
يعيد تحرير منطقة بيحان في محافظة شبوة من تحالف صالح والحوثي – وهي من المناطق الجنوبية القليلة التي ما زالت تحت سيطرة تحالف صالح والحوثي حتى اليوم
هناك حملة مكشوفة غبية ودنيئة تشنها مجموعة من المواقع الإلكترونية التي يديرها (كتبة) يدعون أنهم تابعون للرئيس عبدربه ممنصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر
المشاريع الثلاثة التي حركت الصراعات في اليمن وغذتها حتى اوصلته الى الحرب هي :
يجب على القوى السياسية الجنوبية أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية والحدث، بأن تسرع في لم الشمل في إطار سياسي جمعي.
ليس هناك من وسيلة سياسية ووطنية مناسبة لإنقاذ الجنوب ووضعة كمعادلة ذات وزن حقيقي يصعب تجاوزها في إطار البحث الجاري عن التسويات
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