ميليشيا الحوثي وصالح تلغم المزارع في شبوة

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عدن برس / فاروق عبدالسلام -

تعهد قائد اللواء 19 مشاة اللواء علوي الحارثي، بتحقيق مكاسب وانتصارات ميدانية، والسيطرة على مواقع جديدة في القريب العاجل على صعيد العمليات العسكرية لتحرير عسيلان وبيحان.

وذلك إضافة إلى المواقع التي تمت السيطرة عليها وتحريرها من الانقلابيين، وهي العلم والعكدة والسليم والسويداء، وأكد اللواء الحارثي في تصريح ل"الخليج"، استمرار حصار الميليشيات الانقلابية في قرن الصفراء.

ولفت إلى أن أبرز المعوقات التي تواجههم هي شحة الذخيرة، وكثافة الألغام، كون العدو قام بزرع الألغام في مزارع بأكملها.