ميليشيا الحوثي وصالح تلغم المزارع في شبوة

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عدن برس / خاص -
سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة بمشاركة قوات كتائب المحضار بدعم من قوات التحالف العربي على مدينة البقع في معقل جماعة الحوثي محافظة صعدة الواقعة شمال اليمن.
وأكدت مصادر ميدانية في كتائب المحضار السيطرة على مدينة البقع بعد استكمال السيطرة على معسكر البقع وبعض التباب بينها تبة الإرسال المطلة على مواقع في صعدة، وذلك عقب معارك مسلحة مع الانقلابيين التابعين للحوثي.
ولفت إلى تكبد الحوثيين خسائر بشرية ومادية، حيث تم العثور على سبع جثث لعناصر الحوثي وآخرين جرحى ولكن تم نقلهم من قِبل الموالين للحوثي إلى مناطق أخرى.
يعيد تحرير منطقة بيحان في محافظة شبوة من تحالف صالح والحوثي – وهي من المناطق الجنوبية القليلة التي ما زالت تحت سيطرة تحالف صالح والحوثي حتى اليوم
هناك حملة مكشوفة غبية ودنيئة تشنها مجموعة من المواقع الإلكترونية التي يديرها (كتبة) يدعون أنهم تابعون للرئيس عبدربه ممنصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر
المشاريع الثلاثة التي حركت الصراعات في اليمن وغذتها حتى اوصلته الى الحرب هي :
يجب على القوى السياسية الجنوبية أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية والحدث، بأن تسرع في لم الشمل في إطار سياسي جمعي.
ليس هناك من وسيلة سياسية ووطنية مناسبة لإنقاذ الجنوب ووضعة كمعادلة ذات وزن حقيقي يصعب تجاوزها في إطار البحث الجاري عن التسويات
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