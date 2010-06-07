ميليشيا الحوثي وصالح تلغم المزارع في شبوة

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عدن برس / خاص -

سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة بمشاركة قوات كتائب المحضار بدعم من قوات التحالف العربي على مدينة البقع في معقل جماعة الحوثي محافظة صعدة الواقعة شمال اليمن.

وأكدت مصادر ميدانية في كتائب المحضار السيطرة على مدينة البقع بعد استكمال السيطرة على معسكر البقع وبعض التباب بينها تبة الإرسال المطلة على مواقع في صعدة، وذلك عقب معارك مسلحة مع الانقلابيين التابعين للحوثي.

ولفت إلى تكبد الحوثيين خسائر بشرية ومادية، حيث تم العثور على سبع جثث لعناصر الحوثي وآخرين جرحى ولكن تم نقلهم من قِبل الموالين للحوثي إلى مناطق أخرى.