رسو سفينة إماراتية بميناء المكلا تحمل مساعدات لكهرباء بساحل حضرموت

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عدن برس / علي الجفري - تصوير: بانافع، باحبارة -

رست صباح اليوم السبت في رصيف ميناء المكلا سفينة شحن تحمل مساعدات إماراتية جديدة لقطاع الكهرباء بساحل حضرموت مكونة من قطع غيار وفلاتر لصيانة المولدات الكهربائية المركزية والمحطات المتهالكة في سبيل تعزيز منظومة الكهرباء بمديريات ساحل حضرموت.

وذكر رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت السيد عبدالله المسافري أن هذه الشحنة تأتي امتدادا للجسر البحري الإغاثي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة عبر هيئة الهلال الأحمر التي وضعت في أجندتها حزمة من المشاريع الإغاثية.

وأضاف المسافري أن هذه الشحنة تأتي مع بداية دخول العام الجديد في إطار الجهود الرامية لاستقرار الكهرباء وتخفيف العبئ على المواطنين من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.

وأكد بان الهيئة مستمرة في مشاريعها الإنسانية في كافة الجوانب الإغاثية ومنها الصحية والتعليمية وغيرها انطلاقاً من واجبها في مساعدة أهالي حضرموت لتدعيم وتطوير مشاريع البنية التحتية والاقتصادية.

بدوره، أكد مدير عام كهرباء ساحل حضرموت المهندس مانع يسلم بن يمين أن هذه الشحنة الجديدة من قطع الغيار ستساعدهم في الصيف القادم لتعزيز الكهرباء والحد من حالة التدهور والانقطاعات المستمرة.

ولفت "بن يمين" إلى أن الإمارات وضعت بصمات بيضاء ناصعة ستظل خالدة في ذاكرة المدينة، شاكراً هيئة الهلال الأحمر الإماراتية على الجهود الإنسانية المبذولة في إعادة الحياة للمدينة وكذا تقديم مشاريع البنية التحتية بحضرموت.