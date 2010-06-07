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زيارة الرئيس هادي لحضرموت تحقق منجزاً مطلبياً منذ استقلال الجنوب

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عدن برس السبت, 31 كانون1/ديسمبر 2016

عدن برس / سبأ -
اكد محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد بن بريك أن الزيارة التاريخية لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، للمحافظة كانت ناجحة ومثمرة بكل المقاييس وتوجت بعدد من التوجيهات الهامة بشأن تنفيذ مجموعة من المشاريع.
وقال المحافظ بن بريك في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "للأمانة والتاريخ أقول أنها لأول مره في تاريخ حضرموت تحقق هذه المكاسب والانجازات الكبيرة المتمثلة بالجانب الخدماتي وإعادة البنية التحية لحضرموت من أهمها إنشاء كلية الشرطة وهو المنجز الذي نطالب به منذ استقلال اليمن الجنوبي عام 1967 وبناء شبكة كهرباء في الوادي والصحراء والساحل وبناء شبكة طرقات إستراتيجية تربط كل أنحاء حضرموت فضلا عن ترفيع مستشفى سيئون إلى هيئة واستكمال مستشفى بروج وتطوير ميناء المكلا وغيرها".
وأضاف اللواء بن بريك "أٌعطيت التوجيهات الصريحة من قبل الرئيس هادي بان يتم انتقال مكاتب الشركات بشكل عام ومنها بترومسيلة الى داخل حضرموت تنفيذا للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية في عام 2014م بالوظائف والمقاولات، بالاضافة إلى دمج قوات النخبة في قاعدة البيانات الخاصة بالقوات المسلحة ودمج العناصر التي كانت خارج الأمن المتواجدة خارج مديريات الساحل وموافقة الرئيس هادي الصريحة باعادة بناء أجهزة الأمن في المديريات لتحقيق طلبنا في تجنيد من كل أبناء مديرية خمسين عنصراً ليكونوا هم حماة الأمن في المديريات".
وأكد اللواء بن بريك على معاهدة الرئيس هادي بالحفاظ على أمن واستقرار محافظة حضرموت والمكاسب التي تحققت والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين وتنفيذ كافة توجيهاته.
وبارك لأبناء حضرموت هذه الانجازات التي تعتبر جزءً من الانجازات التي تحققت بعد الانتصارات الكبيرة على الميليشيا الانقلابية تحت رعاية رئيس الجمهورية.

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