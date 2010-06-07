وفد الحوثي وصالح يرفض تسليم أسماء ممثليهم في اجتماع الأردن

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عدن برس / خاص -

امتنع جموع المصلين في عدد من مساجد العاصمة اليمنية صنعاء عن اداء "الصرخة الحوثية" اثناء صلاة يوم الجمعة أمس الامر الذي يؤكد تزايد حالة الاحتقان والغضب الشعبي ضد مليشيات الحوثي وصالح التي تسيطر على المدينة منذ عامين.

وأدى رفض المصلين تأدية "الصرخة الحوثية" غير مألوفة على المجتمع اليمني الى نذر مواجهة مسلحة تقترب أكثر فأكثر بين الطرفين إذ ساد هرج ومرج أمس الجمعة عدة مساجد يؤمها خطباء حوثيين حينما رفع المصلين أصواتهم مرددين عاليا "بالروح بالدم نفديك يا يمن" بدلا عن الصرخة الحوثية فأشتاط غضب الائمة الحوثيين ومسلحيهم.

وأكد شهود عيان لعدن برس ان أعداد المصلين تتناقص بشكل كبير وباتت المساجد والجوامع تشهد عزوف المواطنين عن التوجه اليها لأداء فريضة الصلاة إثر تزايد ضغط الميليشيات عليهم بفرض تأدية صرختهم مع كل صلاة والتي لم يسمع بها على مر التاريخ اليمني.

وتظهر الصرخة الحوثية دلالة تعصب الجماعة المليشاوية للمذهب الاثنا عشري القريب للشيعة في إيران وعليه ايضا شعار اكثر غرابه تحاول فرضه هو المناداة "بالموت لأمريكا وإسرائيل" مع ان من يقتلهم الحوثيون هم اليمنيون وحدهم.

وحول حادثة صدام المصلين بالمسلحين الحوثيين أمس روى شاهد عيان ان انسحاب معظم المصلين من مسجد – جامع حجر الواقع بداية شارع حدة، بقلب العاصمة صنعاء، عندما احتج المصلون على تأدية تلك الصرخة وهتفوا يفدون اليمن بأرواحهم ودمائهم، بدلا عن شعار الحوثيين.

وذكر الشهود أن المسلحين الحوثيين المدججين بكل أنواع الاسلحة اعتدوا على جموع المصلين بأعقاب البنادق واعتقلوا العديد منهم وهم مضرجون بالدماء واقتادوهم إلى جهات مجهولة.

كما وقعت حادثة مماثلة في جامع السنينة بمديرية معين حيث احتج المصلون ورفضوا تأدية الصرخة الحوثية.

وتتكرر حوادث اعتداءات مسلحو مليشيات الحوثيين على المصلين في معظم مساجد وجوامع اليمن لاسيما في المناطق الخاضعة لسطوتهم وجبروتهم.. وخلال الأسابيع الفائتة شهدت محافظات صنعاء وإب وذمار والحديدة وعمران عمليات اعتقالات طالت عشرات المصلين الذين رفضوا الخنوع لقسوة الحوثيين وتهديداتهم.