المخلوع صالح يحاول إضفاء شرعية على انقلابه

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عدن برس / خاص -
يسعى المخلوع علي عبدالله صالح، بخروجه اليوم مطلقاً بمزاعم جديدة إلى إضفاء شرعية لانقلابه على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.
وجدد المخلوع صالح في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": تأكيده عدم القبول بالدولة الإتحادية أو مخرجات الحوار أو الأقاليم أو المبادرة الخليجية أو القرار رقم 2216، وهو ما يؤكد مساعي المخلوع صالح للمضي في انقلابه.
وجاء ذلك بالتزامن مع تردد معلومات عن اقتراب موعد تقديم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ خارطة طريق معدلة بشأن حل الأزمة اليمنية وإيقاف الحرب ونزيف الدم المستمر منذ أواخر مارس 2015م.
يعيد تحرير منطقة بيحان في محافظة شبوة من تحالف صالح والحوثي – وهي من المناطق الجنوبية القليلة التي ما زالت تحت سيطرة تحالف صالح والحوثي حتى اليوم
هناك حملة مكشوفة غبية ودنيئة تشنها مجموعة من المواقع الإلكترونية التي يديرها (كتبة) يدعون أنهم تابعون للرئيس عبدربه ممنصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر
المشاريع الثلاثة التي حركت الصراعات في اليمن وغذتها حتى اوصلته الى الحرب هي :
يجب على القوى السياسية الجنوبية أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية والحدث، بأن تسرع في لم الشمل في إطار سياسي جمعي.
ليس هناك من وسيلة سياسية ووطنية مناسبة لإنقاذ الجنوب ووضعة كمعادلة ذات وزن حقيقي يصعب تجاوزها في إطار البحث الجاري عن التسويات
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