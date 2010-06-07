المخلوع صالح يحاول إضفاء شرعية على انقلابه

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عدن برس / خاص -

يسعى المخلوع علي عبدالله صالح، بخروجه اليوم مطلقاً بمزاعم جديدة إلى إضفاء شرعية لانقلابه على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وجدد المخلوع صالح في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": تأكيده عدم القبول بالدولة الإتحادية أو مخرجات الحوار أو الأقاليم أو المبادرة الخليجية أو القرار رقم 2216، وهو ما يؤكد مساعي المخلوع صالح للمضي في انقلابه.

وجاء ذلك بالتزامن مع تردد معلومات عن اقتراب موعد تقديم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ خارطة طريق معدلة بشأن حل الأزمة اليمنية وإيقاف الحرب ونزيف الدم المستمر منذ أواخر مارس 2015م.