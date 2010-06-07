الإمارات تستقبل العام الجديد باحتفال أكبر عروض الألعاب النارية

ألاخبار

عدن برس / خاص -

التقى محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزُبيدي، مدير مكتب منظمة التعاون الاسلامي لتنسيق الشؤون الانسانية في اليمن السفير د / عادل بكيلي.

وبحث اللقاء احتياجات العاصمة عدن في القطاعات الانسانية في الجوانب والمجالات الغذائية الطارئة والأمن الغذائي، والصحية، والتعليمية، والمياه والإصحاح البيئي، والايواء والمواد الغير غذائية، ومشاريع إعادة التأهيل "المشاريع المدرة للدخل".

كما ناقش اللقاء آليات التنفيذ الذي ستعمل المنظمة في هذه المرحلة على إعداد وتدشين حملة لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك لتوفير الموارد الخاصة بتنفيذ المشاريع الهادفة لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في اليمن في مرحلة الإعداد لتنفيذ هذه المشاريع.