الإمارات تستقبل العام الجديد باحتفال أكبر عروض الألعاب النارية

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عدن برس / خاص -
التقى محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزُبيدي، مدير مكتب منظمة التعاون الاسلامي لتنسيق الشؤون الانسانية في اليمن السفير د / عادل بكيلي.
وبحث اللقاء احتياجات العاصمة عدن في القطاعات الانسانية في الجوانب والمجالات الغذائية الطارئة والأمن الغذائي، والصحية، والتعليمية، والمياه والإصحاح البيئي، والايواء والمواد الغير غذائية، ومشاريع إعادة التأهيل "المشاريع المدرة للدخل".
كما ناقش اللقاء آليات التنفيذ الذي ستعمل المنظمة في هذه المرحلة على إعداد وتدشين حملة لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك لتوفير الموارد الخاصة بتنفيذ المشاريع الهادفة لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في اليمن في مرحلة الإعداد لتنفيذ هذه المشاريع.
يعيد تحرير منطقة بيحان في محافظة شبوة من تحالف صالح والحوثي – وهي من المناطق الجنوبية القليلة التي ما زالت تحت سيطرة تحالف صالح والحوثي حتى اليوم
هناك حملة مكشوفة غبية ودنيئة تشنها مجموعة من المواقع الإلكترونية التي يديرها (كتبة) يدعون أنهم تابعون للرئيس عبدربه ممنصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر
المشاريع الثلاثة التي حركت الصراعات في اليمن وغذتها حتى اوصلته الى الحرب هي :
يجب على القوى السياسية الجنوبية أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية والحدث، بأن تسرع في لم الشمل في إطار سياسي جمعي.
ليس هناك من وسيلة سياسية ووطنية مناسبة لإنقاذ الجنوب ووضعة كمعادلة ذات وزن حقيقي يصعب تجاوزها في إطار البحث الجاري عن التسويات
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