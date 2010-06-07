الإمارات تستقبل العام الجديد باحتفال أكبر عروض الألعاب النارية

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عدن برس / متابعات -

احتفلت العاصمة الإماراتية أبوظبي ومدينة دبي برأس السنة الميلادية الجديدة، بإطلاق الألعاب النارية في المواقع الشهيرة في المدينتين بالثواني الأولى من عام 2017.

ورصدت كاميرات "سكاي نيوز عربية" إضاءة الألعاب النارية لسماء أبوظبي، حيث انطلقت استعراضات الألعاب النارية من جزيرة المارية التابعة للإمارة.

أما دبي فاستقبلت العام الجديد بالألعاب النارية من برج خليفة، أعلى مبنى في العالم، حيث تجمع الآلاف من المقيمين والسياح لمتابعة العروض الضوئية، التي باتت من أشهر معالم الاحتفالات برأس السنة حول العالم.

سكاي نيوز عربية