المجلس الاقتصادي برئاسة محافظ عدن يناقش قضايا الميناء والموازنة المالية

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عدن برس / خاص -
أحبطت قوات الجيش والمقاومة في عسيلان محافظة شبوة، فجر اليوم، هجوماً عنيفاً شنته ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، لاستعادة المواقع التي خسرتها قبل أيام، كما اندلعت اشتباكات بين الجانبين أسفر عن قتلى وجرحى غالبيتهم من الميليشيات الانقلابية.
وقال مصدر محلي في عسيلان لـ"عدن برس"، إن قوات اللواء 19 مشاة و 21 ميكا والمقاومة تصدوا لهجوم عنيف للانقلابيين في محاولة منهم لاستعادة مواقع السليم والعكدة والعلم وطوال السادة لفك الحصار عن عناصرهم في قرن الصفراء بعسيلان.
ولفت المصدر إلى مقتل أحد جنود اللواء 21 ميكا وإصابة آخرين، ولقي ثمانية من الانقلابيين مصرعهم وجُرح آخرين، كما غنمت قوات الجيش والمقاومة عتاد مسلح بينه عربة عسكرية مع رشاش عيار 23.
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