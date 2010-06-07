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ألاخبار

المجلس الاقتصادي برئاسة محافظ عدن يناقش قضايا الميناء والموازنة المالية

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عدن برس الأحد, 01 كانون2/يناير 2017

عدن برس / خاص -
ترأس محافظ عدن اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي صباح اليوم الأحد بديوان العاصمة عدن الاجتماع الدوري للمجلس الاقتصادي.
وفي مستهل الاجتماع تم استعراض محضر الاجتماع السابق ومستوى تنفيذ قراراته، كما تم أيضاً استعراض مخرجات مدراء عموم المديريات لإجراءات تفعيل الايرادات المالية، كما تم مناقشة مذكرة مستشار وزير الثروة السمكية بشأن النهوض بالقطاع السمكي بالعاصمة عدن.
عقبها تم مناقشة تقارير الاجتماع الحالي، حيث كان في مقدمتها تقرير عمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة اعمال الشحن والتفريغ والنقل الثقيل بميناء عدن، حيث قدم مدير عام مؤسسة موانئ عدن محمد امزربة شرحاً مفصلا عن أعمال اللجنة والتي شُكلت برئاسة وكيل العاصمة لشؤون النقل خالد الجعيملاني، مبيناً بانها- اللجنة - قد باشرت أعمالها بالنزول الميداني للاطلاع على واقع العمل، وتحديداً فيما يخص العمالة والشركات الملاحية، موضحاً بأنها قد شكلت رؤية كاملة وواضحة من خلال نزولها وأنها في طور العمل لإعداد تقرير مفصل بهذا الخصوص على أن يتم تقديمه بصورة متكاملة خلال الاجتماع القادم.
كما قدم مدير عام مؤسسة موانئ عدن رؤية كاملة عن سير العمل في ميناء عدن، مستعرضاً أهم ما تم انجازه عقب الحرب الظالمة التي شنتها الميليشيات الحوثية العفاشية، وكذا أبرز المشكلات والعوائق التي تواجه سير العمل أهمها مشكلة نقل البضائع والحاويات إلى المحافظات والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى مشكلة نقص المعدات والتجهيزات، مبيناً أن المؤسسة تعمل حالياً على تجهيز بعض الرافعات والمقطورات لإدخالها الخدمة بما يساعد على تحسين العمل ورفع طاقتها الانتاجية.
كما ناقش الاجتماع عمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة تعرفة الجمارك بين ميناء عدن ومينائي المكلا والحديدة والتي أفادت بمخالفة ميناء المكلا للتعرفة الجمركية بخفضه بما يقارب الـ50% من التعرفة، ما أدى إلى عزوف العديد من التجار والمستوردين عن ميناء عدن وانخفاض ايراداته، وأفاد محافظ العاصمة عدن أن هناك مذكرة قد رفعت إلى رئاسة الوزراء بهذا الخصوص.
كما قدم مدير عام مؤسسة موانئ عدن طلباً للواء الزُبيدي للجلوس مع محافظي المحافظات المجاورة لبحث الأسباب التي تعترض عمل نقل الحاويات والبضائع، الأمر الذي استجاب له محافظ عدن، مؤكداً أن هناك اجتماعاً سيعقد في القريب العاجل للبت في الموضوع.
وتم في الاجتماع أيضاً مناقشة مخرجات اجتماع مدراء عموم المديريات باللجنة التي شُكلت برئاسة وكيل العاصمة لشؤون المديريات علي هثم الغريب لبحث أسباب تدني الايرادات، واستعراض افادات مدراء العموم بهذا الخصوص، كما تم أيضا استعراض افادة مدير عام مكتب المالية ومدير عام الرقابة على الرقابة والمقترحات التي تم رفعها لمحافظ العاصمة عدن للاطلاع عليها وإقرار ما من شأنه رفع إيرادات المديريات.
وكما تم أيضاً مناقشة قرار وزير المالية بخصوص موازنة السنة المالية 2017م والتي تضمنت العمل بموازنات السنة المالية 2014م، مع مراعاة القرارات المتخذة في العام 2016م.
وناقش المجتمعون أيضاً رسالة مستشار وزير الثروة السمكية التي قدم فيها مقترحات للنهوض بالقطاع السمكي أهمها الحفاظ على الثروة السمكية من الاصطياد العشوائي وتشجيع الاستثمار في هذا المجال بما يساهم في انعاش الجانب الاقتصادي للعاصمة عدن.. وبهذا الخصوص قدم مدير عام مكتب الثروة السمكية افادته طالباً إحالتها رسمياً للمكتب للاطلاع عليها ومناقشتها خاصة وأن هناك بعض من المقترحات تتعارض مع القوانين العامة.

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