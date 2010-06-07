الحكومة توجه بالإفراج عن السجناء غير متهمين بأي قضايا في مأرب

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عدن برس/خاص-

وجهت الحكومة اليمنية اليوم الأحد السلطات الأمنية في مدينة

مارب بإطلاق سراح السجناء الذين لم تثبت بحقهم أي تهمة وسرعة التحقيق في قضايا الموقوفين على ذمة قضايا الاخلال بالأمن. مارب بإطلاق سراح السجناء الذين لم تثبت بحقهم أي تهمة وسرعة التحقيق في قضايا الموقوفين على ذمة قضايا الاخلال بالأمن.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) إن نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري عقد اجتماع بالأجهزة الأمنية في المحافظة في مساعٍ لتثبيت الأمن والقضاء، وجعل مارب النموذج المتميز والنواة الاولى لبناء الدولة الاتحادية القادمة.

وأكد جباري "التزام الحكومة بدعم الاجهزة الامنية بما يلزم من الامكانيات المتاحة ووضع الحلول الممكنة لبعض المشاكل».

من جهته قال مدير شرطة محافظة مأرب شمال شرق اليمن إنه تم الافراج عن 52 محتجزاً من المشتبه بهم والتعامل مع كل القضايا بمعيار واحد بعيداً عن أي محسوبية وفي إطار النظام والقانون.