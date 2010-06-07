الجيش يفتح جبهة جديدة مع استمرار تحقيق مكاسب في معقل الحوثيين

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عدن برس / فواز الحنشي -
ضمن الجهود التي تبذلها دول التحالف العربي لتطبيع الحياة في المحافظات المحررة، دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة العام الجديد 2017 بتسليم سيارة جديدة
نوع " fj " لشرطة المرور التابعة لإدارة أمن عدن.
وأشاد مدير أمن عدن اللواء شلال علي شايع بالجهود التي تبذلها دولة الامارات لدعم شرطة عدن خلال الفترة الماضية، وقال: إن دولة الإمارات لم تبخل في تقديم كل ما يلزم لتثبيت الأمن والاستقرار في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة، وهو ما انعكس ايجاباً على الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن ما جاورها.
وأضاف شائع ان الدعم السخي من قبل الأشقاء الإماراتيين مستمر، بتوفير السيارات والأجهزة الحديثة أو تأهيل أقسام الشرط وكذا تدريب الأفراد على أعلى المستويات.
بدوره أكد مصدر في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن عام 2017 سيشهد نقله نوعية، ودعم لكافة المشاريع التي تساهم في تطبيع الحياة في العاصمة عدن وباقي المحافظات المحررة، وذلك ضمن ما أعلنته قيادة دولة الامارات ان العام 2017 سيكون عام الخير.
كما أكد شلال أن العام الحالي 2017 سيكون عام اجتثاث الإرهاب من جذوره وستشهد عدن نهضة حديثة في كافة مجالات الحياة.
تجدر الإشارة إلى أن شرطة عدن تسلمت خلال العام الماضي 2016 ما يقارب 130 سيارة حديثة توزعت ما بين سيارة FJ، وسيارات نوع شاص، وسيارات الدفاع المدني، ودراجات المرور.
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