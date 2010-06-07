الجيش يفتح جبهة جديدة مع استمرار تحقيق مكاسب في معقل الحوثيين

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عدن برس/خاص-



البقع اقصى شمال اليمن. أعلنت القوات الحكومية الأحد اليوم الأحد سيطرتها على مواقع جديدة في محافظة صعدة حيث معقل التمرد الحوثي في أعقاب فتح جبهة قتال جديدة فيمديريةالبقع اقصى شمال اليمن.

وقال قائد محور صعدة العميد عبيد الآثله إن "قوات الجيش فتحت جبهة جديدة في مديرية البقع بصعدة".

وتابع في تصريح صحفي نقله المركز الإعلام الوطني التابع للجيش إن معارك عنيفة دارت بين قواته من جهة والمسلحين الحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى في المنطقة سقط فيها قتلى وجرحى من مسلحي الجماعة.

وأضاف «قوات الجيش تمكنت صباح اليوم من دحر ميلشيات الانقلاب وتحرير جبل الثار وجبل حبش ومخنق صله في جبهة البقع، واستعادت قوات الجيش كميات من الأسلحة والذخائر».

ويوم أمس السبت أعلن الجيش الوطني تحرير مقر قيادة اللواء 101 مشاة في منطقة البقع والسيطرة على مواقع جديدة.