تجدد المواجهات المسلحة والجيش والمقاومة يتصديان للانقلابيين في عسيلان بشبوة

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عدن برس/خاص-



الى فقدان المؤسسة للوقود المخصص لتشغيل المحطات. حذرت مؤسسة الكهرباء العامة في عدن من خروج المنظومة الكهربائية عن المدينة بالكامل وأكدت أن الانقطاعات التي بدأت عند ساعات ظهيرة اليوم ترجعالى فقدان المؤسسة للوقود المخصص لتشغيل المحطات.

وقال مسؤول في المؤسسة العامة للكهرباء بعدن في بيان مساء اليوم الأحد ان العاصمة المؤقتة لليمن عدن باتت مهددة حاليا بالخروج من المنظومة الكهربائية اذا لم يتم التدخل العاجل لتزويد المحطات بوقود الديزل المخصص.

وأضاف أن المحطات التي تعمل بالمزوت هي فقط تقدم على توليد الطاقة حاليا مؤكدا بانهم "اضطروا الى تقليص ساعات العمل في المحطات بحيث يتمكنوا من الاستمرار في العمل خلال الساعات القادمة في باقي المحطات " .

ونقل البيان توضيحا عن ادارة التوليد قائلا ان المحطات لم تزود بالوقود المخصص منذ يوم امس .. ونشرت ادارة التوليد حالة العجز كالتالي :

التوليد الحالي93.8

مرسل بئرناصر2.5MW

العجز94MW

حمل عدن187.8MW

سيتم خروج2.1MWبعد ساعة في حجيف القديم كما سيتم بدء تخفيض توليد الملعب من الساعة12:00ليلاً وستصل إلى ال0MW مع الصباح .

وناشدت الادارة العامة للتوليد بمؤسسة الكهرباء رئيس الحكومة ووزيري الكهرباء والنفط ومحافظ عدن بالتدخل العاجل والسريع لإنقاذ الموقف ، قبيل غرق العاصمة الشرعية في ظلام دامس.