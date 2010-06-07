تجدد المواجهات المسلحة والجيش والمقاومة يتصديان للانقلابيين في عسيلان بشبوة

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عدن برس / خاص -
تجددت المواجهات المسلحة، في وقت متأخر من مساء الأحد، بين قوات الجيش والمقاومة من جهة وميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، بجبهة عسيلان محافظة شبوة.
وقالت مصادر ميدانية في تصريح لـ"عدن برس": إن المواجهات المسلحة تجددت بين الجانبين عند تصدي قوات اللواء 19 مشاة واللواء 21 ميكا ومعهم المقاومة، لهجوم مسلح شنته الميليشيات الانقلابية في محاولة منها لفك الحصار الذي تفرضه قوات الجيش والمقاومة على ميليشيا الانقلابيين في قرن الصفراء.
وأكدت المصادر صمود قوات الجيش والمقاومة أمام المحاولات المتكررة للانقلابيين باستعادة المواقع التي خسروها، مؤخراً، منذ انطلاق عملية تحرير بيحان آخر معاقل الانقلابيين في شبوة، قبل حوالي ستة أيام.
يعيد تحرير منطقة بيحان في محافظة شبوة من تحالف صالح والحوثي – وهي من المناطق الجنوبية القليلة التي ما زالت تحت سيطرة تحالف صالح والحوثي حتى اليوم
هناك حملة مكشوفة غبية ودنيئة تشنها مجموعة من المواقع الإلكترونية التي يديرها (كتبة) يدعون أنهم تابعون للرئيس عبدربه ممنصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر
المشاريع الثلاثة التي حركت الصراعات في اليمن وغذتها حتى اوصلته الى الحرب هي :
يجب على القوى السياسية الجنوبية أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية والحدث، بأن تسرع في لم الشمل في إطار سياسي جمعي.
ليس هناك من وسيلة سياسية ووطنية مناسبة لإنقاذ الجنوب ووضعة كمعادلة ذات وزن حقيقي يصعب تجاوزها في إطار البحث الجاري عن التسويات
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