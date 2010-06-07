المحامي العام يوجه نيابة استئناف عدن الإطلاع بواجباتها

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عدن برس/متابعات-



الجمهورية الشرعي عبدربه منصور هادي وبعض من مستشاريه ورؤساء الأحزاب اليمنية. وجهت النيابة الجزائية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين والرئيس المخلوع صالح بحجز جميع الأرصدة والحسابات الخاصة برئيسالجمهورية الشرعي عبدربه منصور هادي وبعض من مستشاريه ورؤساء الأحزاب اليمنية.

وجاءت في مذكر النيابة الحوثية أنها أمرت البنوك بحجز جميع الأرصدة والحسابات الخاصة بالرئيس ومسؤولي الدولة وعدم الصرف منها أو التجيير أو المقاصة إلا بأمر من المحكمة الجزائية.

وقالت المذكرة بأن ذلك جاء بناء على قرار المحكمة في الجلسة المنعقدة يوم 24 من ديسمبر 2016، في القضية رقم 68 لسنة 2015م والمتهمين فيها، الرئيس هادي ووزير الخارجية السابق رياض ياسين ومستشاري الرئيس سلطان العتواني وعبدالوهاب الأنسي ووزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري وسفير اليمن بأمريكا أحمد عوض بن مبارك ورئيس جهاز الامن القومي السابق علي حسن الأحمدي.

وهذا التوجيه سبقه توجيه تحفظي لأي أموال تعود للرئيس ومستشاريه ومن شملهم الاتهام سواء كانت سائله أو أصول ثابته وأسهم بشركات وسندات ملكيتها لهم.