المحامي العام يوجه نيابة استئناف عدن الإطلاع بواجباتها

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عدن برس/خاص-

وعلي محمد الكازمي وجمال سالم باهرمز واحمد محمد لشعب وسهام ثابت الردفاني ونصر صالح هرهره ود. سهير علي احمد وليلى جعفر بن بريك. اجتمعت اللجنة التنسيقية للتوافق الوطني الجنوبي اليوم الاثنين في العاصمة عدن برئاسة العميد علي الشيبه ناصر وبحضور نائب رئيس اللجنة ايمن محمد ناصر وعضوية كلا منوعلي محمد الكازمي وجمال سالم باهرمز واحمد محمد لشعب وسهام ثابت الردفاني ونصر صالح هرهره ود. سهير علي احمد وليلى جعفر بن بريك.

وثمن رئيس اللجنة اداء ونشاط اللجنة كما جرى استعراض بشكل مختصر تقييم اعمالها خلال الفتره الماضيه حتى تشكيل اللجنة الفنية والتي كانت نتاج نجاحات لمشاورات التوافق والتنسيق بين اللجنة التنسيقيه وجميع القوى ومكونات الثورة الجنوبية والقوى الفاعلة والشخصيات المؤثرة.

واكد الشيبة على دور اللجنة التنسيقيهدة الاساسي والفاعل في انبثاق وولادة هذه اللجنه الفنيه من خلال التوافق على نوعية الكيان السياسي اولا والمشروع السياسي ثانيا كاداة وحيدهدة تمثل ارادة ابناء الجنوب مما سهل تشكيل ومهمة اللجنة الفنية والتي فعلا قد انجزت صياغة البرنامج العملي والمشروع السياسي وتسمية الاعضاء بحسب النسب للمحافظات في الكيان السياسي الجامع لابناء الجنوب .

كما أبلغ رئيس اللجنة ونائبه المجتمعون ان هناك تباشير تدل على النجاح من خلال التواصل والتفاهم بين اللجنه التنسيقيه والاتصالات المستمرة والدعم المعنوي المشجع مع المحافظين والرئيس هادي وممثلي دول التحالف وان اعلان الكيان السياسي هي مسالة وقت لا اكثر.