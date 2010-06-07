المحامي العام يوجه نيابة استئناف عدن الإطلاع بواجباتها

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عدن برس/أديب الجيلاني-



المنظورة امامهم مع تواصل إشراف النيابة العامة على مراكز الإعتقال والوقاية في السجون. وجه المحامي العام الاول بالجمهورية اليوم الاثنين كلً من روؤساء نيابات الاستئناف في العاصمة المؤقتة لليمن عدن وأعضاء التفتيش القضائي باستمرار وسرعة النظر في كافة قضايا السجناءالمنظورة امامهم مع تواصل إشراف النيابة العامة على مراكز الإعتقال والوقاية في السجون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحامي الاول فضيلة القاضي / جمال محمد عمر صباح اليوم مع الأخوة روؤساء نيابات الاستئناف وأعضاء التفتيش القضائي بمشاركة كل من رئيس نيابة استئناف عدن والاخت رئيس نادي القضاة الجنوبي .. حيث قام رئيس نيابة استئناف عدن فضيلة القاضي / قاهر مصطفى باطلاع المحامي العام على ما تم انجازه من اعمال التحقيق في قضايا السجناء ومدى اهتمام النيابه العامة بمسئولية الاشراف على مراكز الإعتقال والوقاية في السجون ، مشيراً الى ان اعضاء النيابه يعملون في ظروف صعبة للغاية وبالرغم من هذا مايزالون مستمرين في عملهم بكل امانة وتفانِ انطلاقاً من حرصهم على تحمل المسؤلية الملقاة على عاتقهم وذلك بهدف الحد قدر الامكان من حالات الانفلات الامني وانتشار الجريمة في المجتمع .

كما استعرض القاضي / قاهر مصطفى مع المحامي العام فضيلة القاضي / جمال محمد عمر أبرز ماتم انجازه من اعمال الافراج وفقاً لكشوفات المفرج عنهم من السجناء وكذلك اعمال التحقيق مع ممن مايزالوا رهن التحقيق في بعض الجرائم الجسيمة.

من جانبه كان القاضي / جمال محمد عّمر - المحامي العام للجمهورية قد وجه بضرورة استمرار النظر في قضايا السجناء .. مؤكداً على مدى ثقته بالنيابة واعضائها وصحة الاجراءات القانونية المتخذه ، ومتمنياً من الحاضرين في الاجتماع بذل المزيد من الجهود الهادفة للتسريع في اعمال التحقيقات وبما يساعد العدالة .

اما الاخت القاضية / صباح علواني - رئيسة المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي فقد تطرقت في سياق كلمتها خلال الاجتماع مع المحامي العام للجمهورية لابرز مايعاني منه القضاة من صعوبات وعراقيل اشارت بانها تعترض سير عملهم ، مؤكدة على ضرورة واهمية ايجاد حلول ناجعة لتلك الصعوبات وخصوصاً منها مشكلة مرتبات القضاة التي قالت بانها قد صارت معضله لابد من إيجاد حل جدري لها في ظل حرص القضاة والتزامهم على انجاز كافة ماعليهم من اعمال بالرغم من شحة الإمكانيات المتاحة .

وتطرق الاجتماع لعدة مواضيع قضائية هامة فضلاً عن قضية مرتبات القضاة المتأخرة وكذا الصعوبات الذي تعترض سير عمل قضاة النيابة .. وقد وعد المحامي العام القاضي / جمال محمد عمر بمساهمته قدر الامكان في تذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض القضاة ومحاولة ايجاد الحلول المثلى والمناسبة للصعوبات التي تعترض سير عمل القضاة من اعضاء السلطة القضائية بشكل عام ومن ضمنها مشكلة توفير مرتبات القضاة ودفعها اولاً بأول لهم دون تأخير وبما يكفل استقرارهم نفسياً ومعيشياً وبالتالي تفرغهم لانجاز اعمالهم وحل قضايا الناس.