مؤسسات النفط في عدن تقر استناف ضخ الديزل ورفع اضراب عمال المصافي

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عدن برس/خاص-

المرتبات المتأخرة لمنتسبي مصفاة عدن. عقد اليوم الاثنين في العاصمة المؤقتة لليمن (عدن) إجتماع بين قيادة المؤسسات المعنية بالقطاع النفط في عدن لبحث إنهاء مشكلة تزويد محطات الكهرباء وصرفالمرتبات المتأخرة لمنتسبي مصفاة عدن.

الاجتماع ترأسه مدير عام شركة النفط عدن ناصر مانع بن حدور والذي كلفه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالوصول إلى حل ينهي الإضراب الذي بدأته اللجنة العمالية في شركة مصافي عدن أمس الأحد وتسبب في إيقاف ضخ الديزل إلى المرافق الخدمية في عدن.

وناقش الاجتماع الذي ضم نقابة موظفي وعمال شركة مصافي عدن واللجنة العمالية في المصفاة حيث جرى خلاله مناقشة الأسباب التي ادت الى الإضراب.

وأقر المسؤولون في الاجتماع اربع نقاط رئيسية وهي ضرورة معالجة مشكلة المرتبات المتأخرة وضمان صرف الراتب شهريا بانتظام ومعالجة مستحقات الضمان الاجتماعي للعمال والمتقاعدين وترميم وتحديث محطة الكهرباء الخاصة بالمصفاة وتوفير الخام من أجل تشغيل المصفاة ، حيث تم الإتفاق على رفع هذه المطالب إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لإتخاذ قرار بها .

وبحسب المحضر فقد إلتزمت اللجنة العمالية برفع الاضراب وضخ خمسة الف طن متري من مادة الديزل خاصة للمرافق الخدمية من كهرباء ومياه وخدمات صحية الخ.

وكان محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، قد التقى مع مجموعة من أعضاء اللجنة العمالية لشركة مصافي عدن، مساء اليوم، حيث جرى مناقشة موضوع صرف رواتب موظفي الشركة وضرورة رفع الاضراب الحاصل في الشركة، كون المرحلة التي تشهدها عدن حساسة ولا تحتمل ذلك .

وخلال اللقاء أكد محافظ عدن للجنة العمالية ان تنفيذ الاضراب في الوضع الحالي هو تدمير للشركة ومصلحة العمال قبل مصلحة المواطن في هذا الوقت الذي تخوض فيه الدولة حرب ضد الانقلابيين.

وحث الزبيدي عمال المصافي على رفع الإضراب كون الوضع لا يسمح بذلك .. مطالبا الجميع بتحمل المسؤولية ومراعاة مصلحة الوطن والمواطن.