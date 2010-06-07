مقاتلات الأباتشي تبيد عشرات الحوثيين في المخا ومقتل رجل وإمرأة قنصا بتعز

ألاخبار

عدن برس/خاص-

على البحر الاحمر غربي اليمن. شنت مقاتلات التحالف العربي (الأباتشي) في ساعة متأخر مساء يوم الاثنين هجمات قتالية ضد مسلحي الحوثي وصالح المتمركزة بساحل مدينة المخا المطلةعلى البحر الاحمر غربي اليمن.

وقال صيادون وسكان لعدن برس في اتصالات هاتفية إن طائرات الأباتشي قصفت بمدافع الرشاشة والصواريخ تجمعات الحوثيين حينما كانوا متمركزين في مواقعهم في كورنيش المخا شمال المدينة وأن العشرات منهم سقطوا قتلى وجرحى.

وجاء الهجوم الجوي بعد معلومات استخباراتية بوصول تعزيزات تضم آليات عسكرية متنوعة تقل أفراد وأسلحة للحوثيين قادمة من مدينة الحديدة.

وفجر الاثنين تعرضت تعزيزات للحوثيين بمنطقة البرح غرب مقبنة لضربات قاتلة حيث كانت قافلة عسكرية لمليشيا الحوثي متجهة من معسكر خالد بمديرية موزع إلى غربي مدينة تعز.

في سياق اخر لقي مدني مصرعه واصيب 3 آخرين بينهم طفلين يوم أمس (الاثنين) اثر قصف المسلحون الحوثيون وقوات صالح أحياء بئر باشا غربي مدينة تعز.

وكانت أحياء بئر باشا والمطار القديم ومدينة النور غربي المدينة قصفت بالمدفعي من قبل الحوثيين المتمركزين في حذران وشارع الخمسين.

وفي حين لفظت امرأة تدعى جميلة ناجي انفاسها الأخيرة بعد اصابتها برصاص قناص حوثي بمنطقة صالة شرقي تعز أشارت تقارير اخبارية منفصلة أن الحوثيون وقوات صالح طالبوا من السكان إخلاء منازلهم في شارع الأربعين شمال شرق المدينة.

وذكرت التقارير إن أغلب السكان نزحوا باتجاه حديقة الحوبان بينما تمركز قناصة الحوثيين في منازل المدنيين.

الى ذلك قصفت المقاتلات الحربية التابعة للتحالف العربي مواقع مليشيا الحوثيين وصالح في مديرية نهم شرق صنعاء.

وذكر سكان إن ثلاث غارات استهدفت تجمعات للحوثيين غرب منطقة المدفون وغارتين على تعزيزات في منطقة محلي.

وأدت الغارات الى سقوط 10 قتلى في الغارات الاولى 7 في الغارات الثانية كما أفادت مصادر عدن برس.

وسادت اشتباكات متقطعة في جبهة نهم بين الحوثيين وقوات صالح من جهة والقوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة أخرى.