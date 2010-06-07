مركز وعي يعرض انتهاكات مليشيا الإنقلاب بالضالع حتى ديسمبر الفائت

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عدن برس/خاص-

الفترة من 20 مارس 2015م الى 31ديسمبر 2016م. أظهر تقرير حقوقي حجم الانتهاكات المروعة التي ارتكبتها ودبرتها مليشيا الحوثيون وقوات صالح ضد الأطفال والنساء في محافظة الضالع جنوب اليمن خلالالفترة من 20 مارس 2015م الى 31ديسمبر 2016م.

وأفاد التقرير الصادر عن مركز وعي للإعلام وحقوق الإنسان ومقره عدن ووزع على وسائل الإعلام الليلة الماضية ان اكثر من (1286)انتهاك للطفولة والمرأة ضمن الانتهاكات الستة الجسيمة في محافظة الضالع ارتكبها الحوثيون وقوات الحرس الجمهوري التابعة للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح خلال 21شهرا.

وتوزعت تلك الانتهاكات بين القتل والجرح والاختطاف والنزوح وتوقف وحرمان الطلاب من الدراسة وتدمير المدارس وتضرر للمرافق الصحية.

ووفقا للتقرير فقد رصد مقتل( 19)طفلا خلال العامين من بين حالات قتل الاطفال( 9)حالات بسبب القصف العشوائي على المنازل والقرى و(5) حالات قنص، و(5)حالات في انفجار الغام ومقذوفات،

وبين التقرير كذلك مقتل (13)امرأة ( 9)حالات منها قتلت بالقصف العشوائي وحالة واحدة قنص و(3)حالات تسمم حملي ومنع اسعاف بسبب محاصرة وقصف الطرقات في حين جرح عدد(102) في محافظة الضالع منها (20)جرحت عن طريق القنص و(7)حالات بانفجار الغام ومقذوفات، و(75)طفل اصيبوا جراء القصف على المنازل والقرى والاحياء السكنية لافتا الى عدد الجرحى من النساء بلغ فوق سن ال18 (91)امرأة (14)جرحت بطلقات نارية وقنص،2حالات في انفجار الغام زرعها الحوثيين ،(75)حالة جرحت نتيجة استهداف القرى والمنازل والطرقات والمزارع.

وسجل التقرير 5 حالات اختطاف للأطفال في محافظة الضالع دون سن ال18.

ورصد التقرير موجة نزوح كبيرة تضرر منها النساء والاطفال شهدتها محافظة الضالع خلال العام 2016م جرى الحرب ولم يتسنى للمركز رصد حالات النزوح خلال العام 2015م..

وكشف التقرير عن اكثر من 1930 أسرة نزحت من مساكنها الاصلية من دمت ومريس والعود ،،بينها 246اسرة تم تهجيرها وتشريدها من قرية رمه غرب مريس.

وبلغ عدد الاطفال النازحين دون سن الثامنة عشرة من بين اجمالي عدد الاسر النازحة 3690طفل ذكور واناث.

كما رصد مركز وعي للإعلام وحقوق الانسان توقف 2مدارس عن التدريس بداية 2016م في شمال مريس بقعطبة،،وتوقف لأكثر من 700طالب من مواصلة تعليمهم في رمه وسون جراء استهداف جماعة الحوثي المسلحة وقوات الحرس الجمهوري للطرقات التي تؤدي الى المدارس وللقرى والاحياء السكنية.

واشار التقرير الى ان ما يقارب (290)طفلا دون سن ال18لم يستطيعوا مواصلة تعليمهم الاساسي بسبب الحرب وفقدان اسرهم لمصادر الدخل ورحلوا للبحث عن طلب الرزق .

كما رصد تعرض 4 مدارس لتدمير كلي و8 مدارس لتدمير جزئي جراء الحرب المستمرة في محافظة الضالع.

وأفاد المركز في ختام تقريره بوفاة 12 امرأة بتسمم حملي جراء عدم وجود العناية الطبية اللازمة.. واكد التقرير تضرر اكثر من 42مرفقا صحيا في المحافظة جراء الحرب بالتدمير والاغلاق وانعدام المستلزمات الطبية.