السعودية تعزل خطر الحوثي وصالح عن حدودها

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عدن برس / خاص -
وصلت تعزيزات عسكرية نوعية وضخمة، لقوات الجيش الوطني والمقاومة مقدمة من قوات التحالف العربي المساندة للشرعية في البلاد.
وأكد مصدر عسكري ميداني في جبهة بيحان بمحافظة شبوة، وصول تعزيزات عسكرية تضم عربات وأسلحة مختلفة حديثة ومتطورة إلى اللواء 26 مشاة الذي يخوض المعارك المسلحة في جبهة الساق بمديرية عسيلان.
وقال المصدر ذاته إن جبهات القتال ستشهد عمليات عسكرية واسعة من قِبل قوات الجيش والمقاومة ضد الانقلابيين لاستكمال تحرير عسيلان وبيحان.
يعيد تحرير منطقة بيحان في محافظة شبوة من تحالف صالح والحوثي – وهي من المناطق الجنوبية القليلة التي ما زالت تحت سيطرة تحالف صالح والحوثي حتى اليوم
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