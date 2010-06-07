السعودية تعزل خطر الحوثي وصالح عن حدودها

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عدن برس / متابعات -

ألحقت القوات السعودية، أمس الاثنين، المزيد من الخسائر بميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في المناطق الحدودية واستطاعت تحييد خطرها عن المنطقة الجنوبية للمملكة، فيما أكدت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف العربي كبدت الميليشيات خسائر فادحة بالعتاد العسكري والبشري في جبهات الحدود، بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.

وأكدت تقارير إعلامية سعودية أن الاعتداءات العسكرية للحوثيين والقوات الموالية لصالح قد تراجعت على حدود المملكة. وقالت فضائية «الإخبارية» في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن عمليات الحوثي وقوات الحرس الجمهوري باتت تقل أكثر فأكثر نتيجة للعمليات الناجحة التي تنفذها القوات السعودية. وأضافت أن المدفعية السعودية استهدفت العشرات من الحوثيين وأفراد وضباط من قوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح، بعد محاولتهم الدخول إلى حدود المملكة.

وأكد مصدر عسكري أن القوات السعودية المشتركة بمساندة طائرات الأباتشي نجحت في طرد الانقلابيين المتمردين، من مواقعهم داخل الحدود اليمنية المحاذية لمحافظات الموسم والحرث والطوال، بعد الهجمات المتكررة التي شنتها عناصر الانقلابيين، ومحاولتهم استرداد بعض المواقع العسكرية التي خسروها في وقت سابق.

وشنت طائرات الأباتشي السعودية أمس، غارات على عدة مواقع لتجمع عناصر الميليشيات الحوثية وحلفائهم داخل الأراضي اليمنية القريبة المحاذية للشريط للحدودي، ما تسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى وتدمير عربات وآليات تابعة لهم.