اليمن تنعي الأديب والسياسي الكبير احمد قاسم دماج

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صنعاء/سبا-

الشاعر والأديب الكبير احمد قاسم دماج الذي وافاه الاجل بعد حياة بالعطاء الابداع. بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء برقية عزاء ومواساة لوزير الثقافة مروان دماج واخوانه وكأفة اسرة آل دماج عزاه فيها غي وفاة والدهالشاعر والأديب الكبير احمد قاسم دماج الذي وافاه الاجل بعد حياة بالعطاء الابداع.

واشاد رئيس الجمهورية بمناقب الفقيد التي جسدها خلال مشوار حياته والتي كرسها لخدمة الوطن وقيم الثورة والجمهورية والوحدة ومقارعة النظام الامامي البائد المتخلف وذلك من خلال اعماله الثقافية والابداعية التي حظيت باهتمام كبير على المستوى المحلي والعربي .

واكد الرئيس ان رحيل الاديب دماج في مثل هذه المرحلة العصيبة تمثل خسارة كبيرة على الوطن الذي كان في آمس الحاجة له لدوره النظالي والبطولي واسهاماته الفاعلة في الجانب الثقافي والتنويري .

وعبر رئيس الجمهورية عن احر التعازي وصادق المواساة الى اسرة الفقيد واقاربه والوسط الثقافي بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وكان الموت غيب الأديب والثائر البارز المناضل أحمد قاسم دماج في صنعاء اليوم الثلاثاء بعد صراع مرير مع المرض.

وتوفى دماج في مركز القلب بالمستشفى العسكري بصنعاء عن عمر ناهز الــ 78 عاماً اثر تعرضه لهبوط حاد في وظائف الرئتين بعد حياة حافلة بالابداع السياسي والثقافي والادبي والتنويري.

ويعد الراحل الأديب دماج من رواد المدرسة الإبداعية والثقافية نظير ماجسده من أعمال ثقافية تميزت بروح الانتماء للوطن والارض والانسان، حيث كانت اعماله الشعرية والادبية تتمحور في الدفاع عن قيم الثورة والجمهورية والوحدة ،وحظى بشعبية كبيرة واهتمام واسع على المستوى المحلي والعربي من خلال اعمال الابداعية التي تميزت بروح القيم الانسانية والوطنية ،والخوض في آفاق جديدة اتسمت بالعمق في معالجات جوانب أبداعية مختلفة.

والفقيد الراحل دماج من مواليد 1939 بمحافظ إب،وهو أول أمين عام لمجلس الوزراء بعد قيام الثورة 1962وتقلد عدداً من المناصب السياسية والاستشارية كما ترأس الاتحاد العام للأدباء والكتاب اليمنيين لعدة دورات وشارك في العديد من المؤتمرات ومهرجانات الشعر العربي في عدد من الدول العربية ،وله قصائد وكتابات متعددة حول الحركة السياسية والنقابية وحول طبيعة النظام السياسي.

ومن قصائده تقاسيم على وجه الذكرى وحنين وغربة وصور من قريتي وتقاسيم بلا عنوان ووميض الياقوت ورحيق الوهم ،وفي حضرة البهاليل،وانغماس في ذات البنفسج، والنرجس، ومرثاة لنخلة الشمس، وبين يدي حورة، وله قصائد بطولية ابرزها مراثيه لمطيع دماج، والشهيد محمد محمود الزبيري ،وعبد الله الوصابي ومحمد عبده نعمان الحكيمي ، ومحمد مهيوب الوحش، ونجيب العواضي ، ونجيب سرور ،وغيرهم.

ونشر شعر الراحل الاديب احمد قاسم دماج في بعض الدوريات العربية مثل:الموقف الادبي، والثقافة اليمنية،واليمن الجديد والتي لاقت رواجاً وانتشاراً واسعاً على المستوي المحلي والخارجي لضخامة عمقها ومدلولاتها الثقافية والابداعية والتي ميزت الراحل دون غيره من الإبداع الثقافي والتنويري.