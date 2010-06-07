مسلحو القاعدة ينصبون كمين لقوة عسكرية في أبين

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عدن برس/خاص-

جنوب اليمن. قتل جنديان وأصيب اثنين اخرين اليوم الثلاثاء خلال اشتباكات بين قوات الحزام الأمني وعناصر مشتبه في صلتها بالقاعدة في محافظة أبينجنوب اليمن.

وذكر سكان ومصادر محلية لعدن برس أن عناصر مشتبه للقاعدة نصبت كمينا لحملة عسكرية انطلقت من مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين بإتجاه منطقة موجان في جبال المراقشة على الطريق بين أحور وبلدة شقره الساحلية حيث افادت معلومات بتواجد تجمعات مسلحة للعناصر المطلوبة.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل جنديين واصابة اثنين فيما لم يعرف ضحايا في صفوف عناصر القاعدة.

وتتابع قوات الجيش والأمن في الجنوب عمليات مواجهة أخطار المسلحين الذين ينتمون لجناح تنظيم القاعدة بجزيرة العرب الذي طردوا في وقت سابق من عدة مناطق ومحافظات أهمها مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

ومن وقت لاخر تستهدف تفجيرات وعمليات ارهابية القوات الحكومية في الجنوب وشهدت عدن اعنف تلك الهجمات الارهابية والاغتيالات خلال العام الفائت 2016 .